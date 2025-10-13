سمو أمير البلاد يستقبل وزير النفط ونائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لـ"مؤسسة البترول" والرئيس التنفيذي لـ"نفط الكويت"

استقبل حضره صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بقصر بيان صباح اليوم معالي وزير النفط طارق سليمان الرومي ونائب رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف سعود الناصر الصباح والرئيس التنفيذي لشركة نفط الكويت أحمد جابر العيدان.

حيث اطلعوا سموه رعاه الله على الاكتشاف الجديد والمتمثل في (حقل جزة البحري) للغاز الطبيعي والذي يعد إنجازا في المنطقة البحرية الكويتية مسجلا في تاريخ الكويت أعلى معدل انتاج لبئر عمودي من منطقة المناقيش وذلك ضمن جهود شركة نفط الكويت متمنيا سموه حفظه الله لهم دوام التوفيق والسداد نحو تحقيق المزيد من الانجازات في القطاع النفطي.

هذا وقد أهدوا سموه رعاه الله هدية تذكارية بهذه المناسبة.