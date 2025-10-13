وزير شؤون الديوان الأميري يعزي رئيس الديوان الأميري القطري بضحايا الحادث المروري بشرم الشيخ من منتسبي الديوان

وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ حمد جابر العلي الصباح

بعث معالي وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ حمد جابر العلي الصباح ببرقية تعزية إلى سعادة عبدالله بن محمد بن مبارك الخليفي رئيس الديوان الأميري في دولة قطر الشقيقة عبر فيها معاليه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الحادث المروري المؤسف الذي وقع في مدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية الشقيقة وأدى إلى وفاة عدد من منتسبي الديوان الأميري القطري وإصابة آخرين أثناء أدائهم مهام عملهم.

سائلا معاليه المولى تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته ويسكنهم فسيح جناته وأن يلهم ذويهم جميل الصبر وحسن العزاء ويمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية.