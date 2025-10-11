تصفيات مونديال 2026: إسبانيا والنروج والبرتغال على مشارف التأهل وإيطاليا لا تستسلم

لاعبو المنتخب الإسباني يحتفلون بتسجيل هدف

خطا كل من منتخبات إسبانيا والبرتغال والنروج خطوة كبيرة نحو التأهل الى مونديال 2026 في كرة القدم بعد الفوز على جورجيا 2-0 وإيرلندا 1-0 والكيان الصهيوني 5-0 تواليا ضمن التصفيات الاوروبية المؤهلة السبت.

في المباراة الاولى، يدين منتخب “لا روخا” بفوزه الى هدفي مهاجميه جيريمي بينو (24) وميكل أويارسابال (64).

ورفع فريق المدرب لويس دي لا فوينتي رصيده الى تسع نقاط بالعلامة الكاملة في صدارة المجموعة الخامسة، متفوقا بثلاث نقاط عن تركيا الثانية الفائزة على بلغاريا متذيّلة الترتيب 6-1، فيما تجمّد رصيد جورجيا عند ثلاث نقاط في المركز الثالث.

وغاب عن تشكيلة بطل أوروبا العديد من نجومه، في طليعتهم النجم اليافع لامين جمال الذي انسحب من التشكيلة على خلفية تجدّد إصابته، إضافة الى مدافع ريال مدريد داني كارفاخال، جناح اتلتيك بلباو نيكو وليامس، والقائد مهاجم كومو الايطالي الفارو موراتا، ولاعب وسط باريس سان جرمان الفرنسي فابيان رويس.

لكنّ تشكيلة المنتخب الإسباني ظلّت زاخرة بالعديد من الأسماء القوية، فزجّ دي لا فوينتي ببينو وفيرّان توريس وأويارسابال في المقدمة وخلفهم ميكيل ميرينو الذي سجّل ثلاثية “هاتريك” لافتة في النافذة السابقة أمام تركيا (6-0).

وسجّل بينو هدف التقدّم لإسبانيا بعد ضغط متواصل، ذلك بعد أن كسر روبن لو نورماند مصيدة التسلل واستقبل تمريرة بيدري بعناية، قبل أن يهيّئها لبينو الذي أودعها الشباك بثقة من مسافة قريبة (24).

وأهدر أصحاب الأرض فرصة مضاعفة التقدم بعد ان احتسب الحكم ركلة جزاء لوجود خطأ من الحارس الجورجي جيورجي مامارداشفيلي على توريس، إلا أنّ الاول عوّض خطأه السابق بالتصدي لتسديدة الاخير من نقطة الجزاء (29).

وأثمر الضغط الإسباني بتسجيل هدف ثان بعد ان سدّد أويارسابال كرة قوية من ركلة حرة مباشرة (64).

وفي مباراة ثانية، اقترب المنتخب البرتغالي من التأهل بفوزه الدراماتيكي على إيرلندا 1-0 بهدف متأخر لنجم الهلال السعودي روبن نيفيش (90+1) في لشبونة ضمن المجموعة السادسة.

وسيطر المنتخب البرتغالي على معظم فترات الشوط الاول وسط تراجع دفاعي واضح لمنافسه، إلا أنه افتقد للمسة الأخيرة.

وحصل البرتغاليون على فرصة ذهبية لخطف التقدم بعدما احتسب الحكم ركلة جزاء على خلفية لمس دارا أوشيا للكرة داخل المنطقة، إلا أن الحارس كايومهين كيليهر تصدى لتسديدة رونالدو (75).

وأهدى نيفيش النقاط الثلاث لفريقه في الوقت القاتل بعدما سجل من كرة رأسية إثر عرضية من ترينكاو (90+1).

وباتت البرتغال أقرب من أي وقت لحسم تأهلها، إذ تتصدر المجموعة برصيد تسع نقاط وبالعلامة الكاملة بفارق 5 نقاط عن المجر (4) الفائزة في وقت سابق على أرمينيا (3) بنتيجة 2-0.

النروج على مشارف التأهل الأول

واقتربت النروج من حسم تأهلها إلى كأس العالم للمرة الأولى في تاريخها، بعد فوزها الكاسح على الكيان الصهيوني 5-0، في الجولة السادسة من المجموعة التاسعة، فيما تابعت إيطاليا ملاحقتها بفوز رابع على حساب إستونيا 3-1.

وحسمت النروج المباراة في شوطها الأول، على الرغم من إهدار الهدّاف إرلينغ هالاند ركلة جزاء بعد ست دقائق، لكنه سجل ثلاثية “هاتريك” من بعدها (27 و63 و72)، بعد الأوّل الذي سجله عنان خلايلي بالخطأ في مرماه (18)، ثم الثالث عبر زميله إيدان نحمياس (28).

وعززت النروج صدارتها بـ18 نقطة من ستة انتصارات، بفارق 6 نقاط عن إيطاليا الثانية التي لعبت مباراة أقل، و9 نقاط عن إسرائيل.

وتُعد نتيجة فوز النروج مخيّبة بالنسبة إلى الإيطاليين على الرغم من فوزهم الرابع، إذ يتوجّهون إلى خوض الملحق للمرة الثالثة تواليا، وهي المرحلة التي لم يتمكنوا من اجتيازها في تصفيات موندياليي 2022 و2018.

إيطاليا تحافظ على آمالها

وحافظت إيطاليا على آمالها بالحصول على مقعد مباشر بفوزها 3-1 على مضيفتها إستونيا.

سجل لإيطاليا مويس كين (4) الذي خرج لاحقا بداعي الإصابة (15)، وماتيو ريتيغي (38) بعد ثماني دقائق من إهداره ركلة جزاء والبديل فرانتشيسكو بيو إيسبوزيتو (74)، فيما سجل البديل رانو سابينن هدف أصحاب الأرض بعد خطأ فادح من الحارس جانلويجي دوناروما (76).

وضمن المجموعة الحادية عشرة، فازت ألبانيا على مضيفتها صربيا 1-0.

وسجل راي ماناج هدف المباراة الوحيد (45+1) لترفع ألبانيا رصيدها الى 11 نقطة في المركز الثاني خلف إنكلترا المتصدرة (15) وأمام صربيا الثالثة (7).

وضمن المجموعة ذاتها، تعادلت لاتفيا مع أندورا 2-2 في مباراة هامشية.