بنك الخليج يحصد جائزة “أفضل تجربة عميل في الخدمات المصرفية الخاصة”

سطام المرزوق متسلماً الجائزة

في إنجاز جديد يضاف إلى سجلّه الحافل، حصد بنك الخليج بنك الخليج جائزة “أفضل تجربة عميل في الخدمات المصرفية الخاصة “، وذلك ضمن جوائز Private Banker International Global Wealth Awards 2025، والتي تُعد من أبرز الجوائز الدولية في قطاع إدارة الثروات.

وتمنح جوائز Private Banker International Global Wealth Awards من قبل Private Banker International (PBI)، وهي منصة عالمية مرموقة متخصصة في أخبار وتحليلات قطاع البنوك الخاصة وإدارة الثروات. ومنذ أكثر من 30 عامًا، تكرّم جوائز PBI المؤسسات المالية التي تُظهر تميزًا ملحوظًا في تقديم الخدمات المصرفية الخاصة، والابتكار في إدارة الثروات، والريادة في تلبية تطلعات العملاء الأثرياء. تحظى هذه الجوائز بسمعة عالمية مرموقة، ويُنظر إليها على أنها معيار للجودة والابتكار والتميز في هذا القطاع المتخصص.

وتعد الجائزة تتويجاً لنهج بنك الخليج المستدام في تقديم تجربة مصرفية استثنائية مصممة خصيصًا لعملائه من أصحاب الثروات، حيث يركّز البنك على تقديم مزيج متكامل من الخدمة الشخصية، الحلول الاستثمارية المصممة حسب الحاجة، والاهتمام بأدق تفاصيل العلاقة المصرفية.

ويعتبر هذا الإنجاز هو استمرار لنجاحات سابقة، إذ حصل بنك الخليج العام الماضي (2024) على جائزة “أفضل العروض للجيل القادم من الأثرياء” من نفس الجهة، في حفل أقيم في سنغافورة، مما يعكس ريادة البنك في تلبية احتياجات العملاء من مختلف الشرائح والثروات، بما فيهم الجيل الجديد من المستثمرين.

وعقب حصوله على الجائزة في حفل كبير أقيم في سنغافورة مؤخراً علق مساعد مدير عام الخدمات المصرفية الشخصية – إدارة الثروات السيد/ سطام المرزوق بالقول: ” نفتخر بحصولنا على هذا التكريم الدولي الذي يُسلّط الضوء على جودة تجربة العملاء في بنك الخليج، لا سيما عملائنا من أصحاب الثروات.

وأضاف: “هذه الجائزة لا تُكرّم فقط خدماتنا الحالية، بل أيضًا التزامنا الدائم بتحسين وتطوير تجربة عملائنا عامًا بعد عام، بما يتماشى مع أفضل الممارسات المصرفية العالمية، انطلاقاً من ايماننا بأن العلاقة المصرفية الحقيقية تقوم على الثقة، الشفافية، والابتكار في تقديم الحلول – وهذا ما نسعى لتجسيده كل يوم.”

ونوه إلى أن عميل إدارة الثروات الخاصة يحظى بمدير حساب شخصي يهتم بإدارة جميع الاحتياجات المصرفية له، ويزوده بالحلول المالية والاستثمارية التي تحقق أهدافه وتحافظ على ثروته وتساهم في تنميها، علماً أن مدير الحساب يكون على أهبة الاستعداد في التواصل مع العميل وزيارته بشكل مستمر، كما يحصلون على بطاقة السحب الآلي التي تتيح الدخول لصالات المطارات، وتوفر خصومات عند حجز تذاكر السفر والفنادق ، وكذلك يمكنهم الحصول على بطاقة ائتمانية (فيزا إنفينيت أو ماستركارد وورلد) تمنحهم تأمين شامل على الحوادث والسفر، وتتيح لهم الدخول لصالات المطارات، وخدمة Dine & Fly لخصومات المطاعم، وخدمة الكونسييرج المحلية، إلى جانب الاستفادة من المزايا الفريدة لبرنامج نقاط الخليج والخصومات والعروض الحصرية التي يطرحها البنك علي مدار العام .

يذكر أن إدارة الثروات في بنك الخليج التي تم تأسيسها عام 2010، تحرص على تقديم خدمات نوعية لعملاء إدارة الثروات، تناسب مع احتياجاتهم وتتماشى مع أسلوب حياتهم، وتمكنهم من إجراء عملياتهم المصرفية بسهولة ويسر، الأمر الذي يساهم في استقطاب المزيد من ذوي الملاءة المالية المرتفعة الباحثين عن خدمات مصرفية أكثر تميزاً.