بنك بوبيان يواصل الاستثمار في الابتكارات التكنولوجية وتمكين الشركات الناشئة

المسؤولة في إدارة الاتصالات والعلاقات المؤسسية في بنك بوبيان فجر النجار

يواصل بنك بوبيان التزامه المستمر بدعم المبادرين ورواد الأعمال والشركات الناشئة في الكويت، وتمكين مختلف القطاعات الواعدة، لاسيما في مجالات التقنية المالية والابتكار الرقمي، باعتبارهم قوة دافعة لخلق فرص جديدة وتحفيز الابتكار وتعزيز التنوع الاقتصادي.

ويأتي ذلك في إطار استراتيجية البنك الهادفة إلى تمكين رواد الأعمال في المراحل المبكرة، من خلال تنظيم ورش عمل وحلقات نقاشية، تُركز على تحويل الأفكار المبتكرة إلى مشاريع قابلة للنمو والتوسع، بما يعزز مكانة البنك كشريك رئيسي في دعم الابتكار وريادة الأعمال.

ورش عمل متخصصة للشركات الناشئة

وفي إطار هذه الجهود، نظم بنك بوبيان ورشتي عمل متخصصتين، استضاف خلالهما عددًا من المبادرين ورواد الأعمال المشاركين في البرنامج، لتزويدهم بالأدوات العملية والخبرات الضرورية للانطلاق بثقة نحو المستقبل.

أدار الورشة الأولى المدير التنفيذي للمنتجات الرقمية في بنك بوبيان، عبدالعزيز الوزان، وجاءت تحت عنوان “تطوير النموذج الأولي” حيث تمت مناقشة كيفية بناء MLP (Minimum Lovable Product) فعّال يجذب المستخدمين منذ اللحظة الأولى، من خلال تصميم مبتكر يتناسب مع خصائص المنتج المستهدف والجمهور المحلي.

وقال الوزان “بناء نموذج أولي ناجح لا يتعلق فقط بالمنتج، بل بكيفية جذب المستخدمين منذ اللحظات الأولى. التركيز على احتياجات السوق وفهم سلوك المستهلك هو ما يحول الفكرة إلى مشروع له قيمة حقيقية.”

وأضاف أن تطوير الـMLP يُمثل خطوة جوهرية في رحلة أي شركة ناشئة، إذ يسمح لها بالاختبار والتجريب وتقليل المخاطر قبل الدخول إلى السوق، وهو ما يساعد المبادرين على بناء مسار عملي أوضح يمهد نجاح مشاريعهم في المراحل الأولى.

وقد عكست هذه الورشة فلسفة بوبيان في استثمار موارده الداخلية وكفاءاته الوطنية عالية المستوى في خدمة منظومة ريادة الأعمال، بما يرسّخ مكانة البنك كمنصة لتبادل المعرفة والخبرات.

ورشة التخطيط المالي وإعداد الميزانيات

وشارك في الورشة الثانية الشريك الإداري والمدير التنفيذي لقطاع الأعمال في شركة Holistic للاستشارات “أحد أبرز شركاء البنك البارزين”، عبدالرحمن الدعيج، حيث ركزت على أساسيات إعداد الميزانيات وحساب الجدول الزمني للوصول إلى نقطة التعادل وتحقيق الأرباح.

وقال الدعيج “التخطيط المالي السليم هو العمود الفقري لأي مشروع ناشئ. عندما يعرف المبادر متى وكيف سيحقق مشروعه عوائد ملموسة، تقل المخاطر ويزداد التركيز على النمو الفعلي.

وأوضح أن القدرة على إدارة الموارد المالية بكفاءة وتجنّب الأخطاء الشائعة في المراحل الأولى تمثل عاملًا أساسياً في نجاح أي شركة ناشئة، مشيرًا إلى أن الأدوات العملية التي قدّمتها الورشة تساعد المبادرين على بناء أسس مالية متينة لمشاريعهم.

تعزيز منظومة الابتكار والتمكين

ويأتي تنظيم ورش العمل والمحاضرات ليعكس استراتيجية البنك في الاستثمار بالموارد البشرية، إذ يسعى دائمًا إلى تمكين الشباب الكويتي من اكتساب خبرات عملية مباشرة، وبناء قدراتهم لمواجهة تحديات السوق، موضحًا أن الاستثمار في الطاقات الشابة لا يقل أهمية عن الاستثمار المالي، فالعنصر البشري هو المحرك الأساسي للابتكار والتنمية طويلة المدى.

وشدد البنك في بيان صحافي أن هذه المبادرات لا تقتصر على نقل المعرفة، بل تهدف إلى بناء منظومة ابتكار متكاملة في الكويت، عبر ربط المبادرين بالشركاء والخبراء، وتزويدهم بأدوات رقمية واستشارية حديثة تساعدهم على النجاح.

وأوضح البيان “بوبيان وشركاته التابعة تقدم منظومة متكاملة تشمل الحلول الاستشارية والمالية الرقمية والتوجيه الاستراتيجي والدعم اللوجستي والتقني، وكلها مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات الشركات الناشئة، ومساندة رواد الأعمال في تحقيق أهدافهم التوسعية في أسواق محلية وإقليمية.”

وأكد بنك بوبيان أن جميع مبادراته في مجال دعم رواد الأعمال تتماشى مع رؤية الكويت 2035، والتي تهدف إلى بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار، بما يسهم في إعداد جيل جديد من المبادرين القادرين على إطلاق مشاريع تكنولوجية مبتكرة، وتنويع مصادر الدخل، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني على المستويين الإقليمي والدولي.