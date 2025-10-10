فوز زعيمة المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو بجائزة نوبل للسلام 2025

زعيمة المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو

فازت زعيمة المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو التي تعيش في الخفاء، الجمعة بجائزة نوبل للسلام 2025 لجهودها “من أجل عملية انتقال عادلة وسلمية من نظام ديكتاتوري إلى آخر ديموقراطي”.

وقال رئيس لجنة نوبل النروجية يورغن واتنه فليدنس في أوسلو “قدمت ماريا كوريا ماتشادو مثالا استثنائيا على الشجاعة في النشاط المدني في أميركا اللاتينية في الفترة الأخيرة”.

وأضاف أن ماتشادو “شخصية محورية في وحدة المعارضة السياسية التي كانت منقسمة بعمق في السابق، لكنها توصلت إلى توافق للمطالبة بانتخابات حرة وبحكومة تتمتع بصفة تمثيلية”.

ومضى رئيس اللجنة يقول إن ماتشادو نجحت في توحيد المعارضة “في وقت انتقلت فيه فنزويلا من بلد ديموقراطي ومزدهر نسبيا إلى دولة قاسية واستبدادية تعاني أزمة إنسانية واقتصادية”.

وبرزت ماتشادو خلال الانتخابات التمهيدية للمعارضة في تشرين الأول/أكتوبر 2023 وحصدت أكثر من 90 % من الأصوات أي ثلاثة ملايين صوت.

وأصبحت سريعا الأوفر حظا بحسب استطلاعات الرأي للفوز في الانتخابات ولقبت بـ”المحررة” (ليبرتادورا) تيمنا بسيمون بوليفار “المحرر”.

وخلال السنة المنصرمة “اضطرت ماتشادو إلى العيش في الخفاء. رغم التهديدات الخطرة على حياتها بقيت في بلدها في خيار شكل مصدر الهام لملايين الأشخاص”، بحسب اللجنة.