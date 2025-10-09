إندونيسيا تلغي تأشيرات الدخول لرياضيين من الاحتلال إلى بطولة العالم للجمباز الفني

مسيرات مؤيدة لغزة في إندونيسا

أعلنت السلطات الإندونيسية الخميس إلغاء تأشيرات الدخول الممنوحة للرياضيين الإسرائيليين للمشاركة في بطولة العالم للجمباز الفني التي ستقام في جاكرتا في الفترة من 19 إلى 25 تشرين الأول/أكتوبر.

وصرّح وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان يسريل إهزا ماهيندرا قائلا “تلتزم الحكومة الإندونيسية بسياسة راسخة تتمثل في عدم إجراء أي اتصال مع الاحتلال حتى تعترف بوجود دولة فلسطينية حرة وذات سيادة”.

ومن المقرر أن يشارك في هذا الحدث أكثر من 500 رياضي، بمن فيهم رياضيون من دولة الاحتلال.

وأضاف “الحكومة حازمة في موقفها ولن تمنح تأشيرات لستة رياضيين من دولة الاحتلال” الذين كان من المقرر، وفقا لوسائل الإعلام صهيونية، مشاركتهم في بطولة العالم للجمباز الفني في جاكرتا.

ولا تقيم إندونيسيا علاقات دبلوماسية رسمية مع الاحتلال، والرأي العام في هذا البلد، أحد أكثر بلدان العالم الإسلامي اكتظاظا بالسكان، يدعم القضية الفلسطينية.

وأُلغيت التأشيرات التي صدرت للرياضيين من دولة الاحتلال بناء على طلب الاتحاد الإندونيسي للجمباز، وفقا لما أعلن وزير الهجرة أغوس أندريانتو لموقع “كومباس.كوم” الإندونيسي.

وأضاف “كانت عملية إصدار التأشيرات بأكملها شفافة وجرت بمسؤولية وفقا للقوانين المعمول بها، ويأتي إلغاء التأشيرات بناء على مبادرة وطلب رسمي” من الاتحاد، المسؤول عن تنظيم الحدث.

وأكد هذا الإجراء لوكالة فرانس برس، من دون تقديم تفاصيل.

في تموز/يوليو 2023، أُلغيت دورة الألعاب العالمية الشاطئية بعد انسحاب جزيرة بالي، التي كان من المقرر أن تُقام فيها، قبل شهر من انطلاقها.

كان السبب الرسمي المُقدّم يتعلق بالميزانية، لكن وسائل الإعلام المحلية أفادت بتردد وايان كوستر حاكم بالي في استضافة وفد صهيوني.

وفي آذار/مارس، جُرِّدت إندونيسيا من حق استضافة كأس العالم للشباب ما دون 20 عاما بعدما عبّر كوستر وغانجار برانوو حاكم جاوة الوسطى آنذاك عن معارضتهما لوجود المنتخب الاحتلال.