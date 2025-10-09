النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية يلتقي الطلبة المبتعثين بمدينة ليون الفرنسية

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح يلتقي الطلبة المبتعثين في مدينة ليون بالجمهورية الفرنسية

التقى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح اليوم الخميس بالطلبة المبتعثين في مدينة ليون الفرنسية بحضور سفير دولة الكويت لدى الجمهورية الفرنسية عبدالله الشاهين.

وشهد اللقاء حوارا مفتوحا مع الطلبة حيث استمع الشيخ فهد اليوسف خلاله إلى آرائهم وملاحظاتهم حول مسيرتهم التعليمية في الخارج مؤكدا أن الحكومة تولي اهتماما بالغا بأبنائها المبتعثين وتعمل على تذليل ما قد يواجههم من تحديات بما يضمن استمرار تفوقهم الأكاديمي.

وأكد الشيخ فهد اليوسف في كلمته خلال اللقاء على ضرورة تمسك الطلبة بالقيم الأصيلة للمجتمع الكويتي داعيا إياهم لأن يكونوا خير ممثلين لوطنهم في الخارج وذلك من خلال انضباطهم وتفوقهم العلمي.

وأشاد بجهود المبتعثين وما يحققونه من إنجازات معتبرا تميزهم انعكاسا للصورة المشرقة لشباب الكويت في الخارج ومصدرا للفخر والاعتزاز.

واختتم الشيخ فهد اليوسف اللقاء بالتأكيد على أن دولة الكويت تنتظر أبناءها بكل فخر واعتزاز حاملين معهم أرفع الشهادات ليكونوا ركيزة أساسية في خدمة وطنهم والمساهمة في مسيرته التنموية والارتقاء بمكانته.