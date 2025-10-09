إطلاق النسخة الثانية من ” تحدي بنك الخليج”.. استعدادا للماراثون في 29 نوفمبر المقبل

صورة جماعية للرعاة مع عدد من الفائزين في تحدي بنك الخليج

في إطار استعداداته المتواصلة لماراثون بنك الخليج 642 المقرر إقامته في 29 نوفمبر المقبل، تم إطلاق النسخة الثانية من “تحدي بنك الخليج “، وتهدف هذه المبادرة إلى دعم ورعاية وتدريب 10مشاركين لخوض منافسات الماراثون الوحيد في الكويت المصنف عالمياً.

وتم اختيار المتسابقين العشرة (خمسة رجال وخمسة نساء بمتوسط عمر يبلغ 33 عاماً) بعناية فائقة من بين مئات المتقدمين، ذلك بعد عملية تقييم دقيقة شملت أهدافهم ومدى التزامهم واستعدادهم لخوض هذه التجربة. وتوفر لهم هذه المبادرة فرصة فريدة من نوعها للارتقاء بأدائهم، وبناء القوة الذهنية والجسدية، وتحقيق طموحاتهم الرياضية والشخصية.

وعلى مدار ستة أسابيع، سيخضع المشاركون العشرة لبرنامج تدريبي مكثف تحت إشراف المدرب المحترف محمد الهذال، ويتضمن البرنامج تدريباً بدنياً ورعاية صحية وغذائية خاصة، لضمان جاهزيتهم الكاملة للمنافسة في ماراثون بنك الخليج 642، وذلك بالتعاون المستمر مع شركة SUFFIX لإدارة الفعاليات الرياضية المنظمة لماراثون بنك الخليج ، وبرعاية عدد من الشركاء الموثوقين، وهم شركة نُمو للتغذية، عيادة كلينك ميديكال سنتر، إنترسبورت الكويت، ونادي بلاتينيوم الصحي، والذين يقدمون دعماً متكاملاً يشمل التدريب المهني، خطط تغذية مخصصة، والرعاية الصحية واللياقة البدنية.

نجلاء العيسى تلقي كلمتها وتعلن أسماء الفائزين

وخلال حفل خاص لإعلان أسماء الفائزين في ” تحدي بنك الخليج “، قالت رئيس التسويق في بنك الخليج السيدة/ نجلاء العيسى: “نفخر بإطلاق النسخة الثانية من تحدي بنك الخليج، والذي يعكس التزامنا المتواصل في بنك الخليج بتعزيز الرياضة ونمط الحياة الصحي داخل المجتمع. وأضافت: نؤمن بأن الرياضة قادرة على إحداث تغيير حقيقي وإيجابي، وهذه المبادرة تمكّن المشاركين من تجاوز قدراتهم، والاستعداد الكامل للتحدي، وتحقيق أحلامهم – سواء بالفوز أو بكسر أرقامهم الشخصية. هدفنا لا يقتصر فقط على إعداد الرياضيين للسباق، بل أيضاً على إلهام حركة مجتمعية نحو أسلوب حياة صحي على مستوى البلاد.”

رحلة مميزة

وقد عبّر المتسابقون العشرة الذين تم اختيارهم للمشاركة في النسخة الثانية من “تحدي بنك الخليج” عن سعادتهم الكبيرة بالحصول على هذه الفرصة الاستثنائية، وشكرهم لبنك الخليج والشركات الراعية، مؤكدين أن ” تحدي الخليج” يمثل لهم بداية رحلة مميزة نحو تحقيق أهدافهم الرياضية والشخصية.

وأكدوا أن الدعم الذي يتلقونه من بنك الخليج وشركائه في التدريب والتغذية والعناية الصحية يُعد حافزاً كبيراً للاستمرار في تطوير أنفسهم وتجاوز التحديات، معبرين عن تطلعهم للمشاركة في ماراثون بنك الخليج 642 بكل جاهزية وثقة.

جانب من الحضور

دعوة مفتوحة

ويمثل ماراثون بنك الخليج دعوة مفتوحة لتغير النهج وأسلوب الحياة، لتكون ممارسة الرياضة والاهتمام بصحة الجسم رياضياً وغذائياً، عادة وجزء أساسي من الحياة اليومية في مواجهة ارتفاع نسب الإصابة بأمراض السكر والسمنة والقلب التي باتت تمثل خطر على المجتمع، ما يستدعي المزيد من التركيز على ممارسة الرياضة وتغير نمط الحياة.

كما يهدف الماراثون إلى دعم قطاعات السياحة والرياضة والصحة في الكويت، حيث يجمع الماراثون الآلاف من الرياضيين وعشاق رياضة الجري من الكويت وخارجها سنوياً في يومي رياضي من طراز رفيع، وفي أجواء كرنفاليه رائعة وفي مسار مميز، حيث يمر المتسابقون بأبرز معالم العاصمة، وفي مقدمتها أبراج الكويت ومركز جابر الأحمد الثقافي، والمسجد الكبير، وسوق المباركية، ومبني بنك الخليج الرئيسي وغيرهم.

فئات الماراثون

ويتكون مارثون بنك الخليج 642، من 4 فئات مفتوحة لجميع المتسابقين والمشاركين من مختلف المستويات الرياضية، وهي سباق 5 كيلومترات للمشي أو الجري، وسباق الجري لمسافة 10 كيلومترات، وسباق النصف ماراثون لمسافة 21 كيلومترا، والماراثون الكامل لمسافة 42 كيلومترا، ويُقبل المشاركون من عمر 11 عاما على سباق 5 كيلومترات، ومن عمر 16 عاما على سباق 10 كيلومترات، و18 عاما لنصف الماراثون. الراغبين في المشاركة يمكنهم التسجيل من خلال الرابط التالي: www.gulfbank642marathon.com.

أسماء الفائزين في تحدي بنك الخليج

ضمت قائمة الفائزين العشرة كل من، عبد الرحمن الخضري وثامر الشمري وذكريات صالح و باسمه الفارسي وساره حمود وسند الفايز وأمينه الشاذلي وعبد الله المطيري ومحمد إبراهيم.