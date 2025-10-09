بطولة Zain Edition للبادل تُسدل الستار على نسخة مُميزة

الخشتي مُكرّماً الفائزَين بالمركز الأول في فئة الرجال

أعلنت زين الكويت عن اختتام مُميز لبطولة البادل Zain Edition ضمن سلسلة The Padel League بعد منافسات حماسية امتدّت على مدار عشرة أيام وبمشاركة قويّة من أكثر من 250 لاعباً ولاعبة من الكويت ودول الخليج.

شهد الحفل الختامي تكريم الفائزين بالمركز الأول والوصيف عن فئة تحت 16 عاماً وفئة السيدات وفئة الرجال، وذلك في ملاعب El Padel بفندق الريجنسي، بمشاركة الرئيس التنفيذي للعلاقات والشؤون المؤسسية وليد الخشتي، والمدير العام لشركة Tour Events المُنظّمة للبطولة عبدالرحمن المسبحي.

جمعت البطولة أكثر من 250 لاعباً ولاعبة من الكويت ودول مجلس التعاون، وتوزّعت منافساتها على ثلاث فئات رئيسية هي تحت 16 عاماً والرجال والسيدات، وقدّمت تجربة تنظيمية احترافية انعكست على مستوى المشاركة والتنافس وروح اللعب النظيف، ورسّخت مكانة رياضة البادل كإحدى أسرع الرياضات نمواً في الكويت والمنطقة.

تكريم الفائزتين بالمركز الأول في فئة السيدات

وأكّدت زين أن دعمها لهذه البطولة جاء امتداداً لجهودها في تمكين الرياضيين ودعم الرياضات الصاعدة، وتوفير منصّات تنافسية تُسهم في صقل المواهب المحلّية وفتح آفاق المُشاركة الإقليمية والدولية أمامهم.

وأتت البطولة كالمحطة الأولى ضمن سلسلة The Padel League التي تعمل على تقديم جدول متكامل للبطولات، بما يتيح استدامة المنافسات وارتفاع مستوياتها الفنية على مدار الموسم.

وثمّنت زين تعاون جميع الشُركاء والجهات الداعمة والمُنظّمين ووسائل الإعلام، وقدّمت التهنئة للأبطال والمتوَّجين والمشاركين على ما قدّموه من مستويات متميّزة، مؤكّدةً حرصها على مواصلة رعاية مثل هذه المنصّات النوعية التي تُعزّز حضور الكويت الرياضي وترفع من مساهمة القطاع الخاص في دعم المجتمع والشباب.

وتأتي هذه الرعاية استمراراً لدعم زين المتواصل لرياضة البادل، والتي باتت من أكثر الرياضات رواجاً بين فئة الشباب في الكويت والمنطقة، حيث حرصت الشركة خلال السنوات الماضية على دعم بطولات محلية وإقليمية كبرى، وتنظيم فعاليات داخلية لموظفيها بهدف ترسيخ ثقافة النشاط البدني والتشجيع على أسلوب حياة صحي.