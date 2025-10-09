الأرصاد الجوية: طقس حار نهارا ومائل للحرارة إلى معتدل ليلا مع فرص للغبار نهاية الأسبوع

مدينة الكويت

توقعت إدارة الأرصاد الجوية اليوم الخميس أن يسود البلاد طقس حار نهارا ومائل للحرارة إلى معتدل ليلا في عطلة نهاية الأسبوع مع فرص للغبار يومي الجمعة والسبت المقبلين.

وقال مدير الإدارة ضرار العلي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن البلاد تتأثر اليوم الخميس بامتداد ضعيف لمنخفض الهند الموسمي مصحوبا بكتلة هوائية حارة ورطبة نسبيا ينحسر تدريجيا صباح غد الجمعة ليسمح بتقدم امتداد مرتفع جوي من جهة الشمال الغربي للبلاد يجلب معه كتلة هوائية حارة نسبيا وجافة مع رياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا مثيرة للغبار خاصة على المناطق المكشوفة وتؤدي إلى ارتفاع الأمواج على فترات متفاوتة.

وأضاف العلي أن الطقس صباح اليوم حار ورطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح شمالية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة من 8 كيلومترات إلى 30 كيلومترا في الساعة أما درجات الحرارة العظمى المتوقعة فتتراوح ما بين 37 إلى 39 درجة مئوية وحالة البحر خفيف إلى معتدل الموج بارتفاع من 1 إلى 3 قدم.

وأوضح أن الطقس مساء اليوم مائل للحرارة إلى معتدل ورطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرحة وتتراوح من 10 كيلومترات إلى 35 كيلومترا في الساعة بينما تتراوح درجات الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 22 إلى 24 درجة مئوية وحالة البحر خفيف إلى معتدل الموج من 1 إلى 4 قدم.

وأشار إلى أن الطقس صباح غد الجمعة حار والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا من 12 إلى 50 كيلومترا في الساعة مع فرصة للغبار مبينا أن درجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 35 إلى 37 درجة مئوية وحالة البحر من خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا من 2 إلى 6 قدم.

وذكر أن الطقس مساء غد معتدل والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا على المناطق الساحلية من 15 إلى 50 كيلومترا في الساعة بينما درجات الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 21 إلى 23 درجة مئوية وحالة البحر خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا من 2 حتى 6 قدم.

وحول الطقس نهار السبت أفاد بأنه مائل للحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا من 15 إلى 50 كيلومترا في الساعة مع فرصة للغبار أما درجات الحرارة العظمة المتوقعة فتتراوح ما بين 34 إلى 36 درجة مئوية وحالة البحر خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا من 2 حتى 6 قدم.

وقال إن الطقس مساء السبت معتدل والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة من 8 كيلومترات إلى 32 كيلومترا في الساعة مبينا أن درجات الحرارة الصغرى المتوقعة تتراوح ما بين 19 إلى 21 درجة مئوية أما حالة البحر خفيف إلى معتدل الموج من 1 حتى 4 قدم.