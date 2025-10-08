قطر تدين بشدة اقتحام وزير الأمن الإسرائيلي ومستوطنين باحات المسجد الأقصى المبارك

صورة أرشيفية

أدانت دولة قطر بشدة اليوم الأربعاء اقتحام وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنين باحات المسجد الأقصى المبارك وأكدت أنه انتهاك صارخ للقانون الدولي واستفزاز لمشاعر المسلمين في العالم.

وحذرت وزارة الخارجية القطرية في بيان لها من استمرار مثل هذه الانتهاكات ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته الإسلامية والمسيحية وما سينتج عنها من توسيع لدائرة العنف في المنطقة وشددت في الوقت ذاته على ضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته الأخلاقية والقانونية تجاه القدس ومقدساتها.

وجددت الوزارة التأكيد على موقف دولة قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق بما في ذلك الحق الكامل في ممارسة شعائره الدينية دون قيود وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.