تصفيات مونديال 2026: صلاح يقود مصر الى الفوز على جيبوتي وبلوغ النهائيات للمرة الرابعة في تاريخها

لاعبو المنتخب المصري يحتفلون بتسجيل هدف

قاد مهاجم ليفربول الانكليزي محمد صلاح منتخب بلاده الى نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026 بتسجيله ثنائية في الفوز على المضيفة جيبوتي 3-0 الأربعاء على ملعب العربي الزاولي في مدينة الدار البيضاء المغربية في الجولة التاسعة قبل الاخيرة من التصفيات الإفريقية.

وسجل صلاح ثنائيته في الدقيقتين 14 و84 بعدما افتتح ابراهيم عادل النتيجة في الدقيقة 18.

وعززت مصر موقعها في صدارة المجموعة برصيد 23 نقطة بفارق خمس نقاط امام مطاردتها المباشرة بوركينا فاسو الفائزة على مضيفتها سيراليون 1-0.

وهي المرة الرابعة التي تبلغ فيها مصر النهائيات في تاريخها بعد نسخ 1934 و1990 بإيطاليا، و2018 في روسيا.

ونجح مدرب مصر حسام حسن في تكرار إنجازه عندما كان لاعبا في 1990، وسجل وقتها هدف تأهل الفراعنة إلى المونديال الايطالي على حساب الجزائر في المباراة التي انتهت بفوز مصر بهدف وحيد بالقاهرة في تشرين الثاني/نوفمبر 1989، في الوقت الذي كان فيه توأمه إبراهيم، مدير المنتخب الحالي، لاعباً بالمنتخب أيضاً.

وتلتقي مصر مع غينيا بيساو بالقاهرة الأحد في مباراة هامشية في الجولة الأخيرة، وينتظر أن تتحول الى اإحتفالية على ستاد القاهرة الدولي بتأهل المنتخب إلى المونديال.