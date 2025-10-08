وزير الخارجية يلتقي وزير خارجية بنين بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد

وزير الخارجية عبدالله اليحيا يلتقى وزير خارجية جمهورية بنين الوشيغون ادجادي باكاري وذلك بمناسبة زيارته الرسمية والوفد المرافق له

التقى وزير الخارجية عبدالله اليحيا اليوم الأربعاء وزير خارجية جمهورية بنين الصديقة الوشيغون ادجادي باكاري وذلك بمناسبة زيارته الرسمية والوفد المرافق له إلى دولة الكويت.

وقالت (الخارجية) في بيان لها إن الجانبين استعرضا خلال اللقاء العلاقات الثنائية التي تربط البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتنميتها في عدد من المجالات إلى جانب مناقشة التطورات الإقليمية والدولية.

وأضافت أنه عقب اللقاء تم التوقيع على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية بنين بشأن الإعفاء من تأشيرة الدخول لحملة جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة والتي تعكس عزم البلدين للمضي قدما نحو الدفع بعلاقات التعاون المشترك في مختلف المجالات إلى آفاق أرحب بما يعزز المصالح المشتركة بين البلدين الصديقين.