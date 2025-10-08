إقلاع الطائرة الـ18 من الجسر الجوي الكويتي الثاني بـ10 أطنان من المساعدات لإغاثة غزة

الجهات الرسمية المشاركة بالرحلة الإغاثية الـ 18 من الجسر الجوي الثاني لمساعدة غزة

أقلعت اليوم الأربعاء الطائرة الإغاثية الـ18 من الجسر الجوي الكويتي الثاني ضمن الحملة الإنسانية (الكويت بجانبكم) لإغاثة الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة متجهة إلى مطار العريش بجمهورية مصر العربية محملة ب10 أطنان من المساعدات الغذائية تمهيدا لإيصالها إلى القطاع.

وقال رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر الكويتي خالد المغامس في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) قبيل الإقلاع إن دولة الكويت تواصل بتوجيهات سامية من القيادة الحكيمة جهودها الإنسانية لدعم الأشقاء الفلسطينيين الأمر الذي يجسد قيم التآخي والتكافل الإنساني المتجذرة في المجتمع الكويتي.

وأوضح المغامس أن الجسر الجوي الكويتي الثاني لإغاثة القطاع يمثل تلاحم جميع الجهات الرسمية والخيرية في البلاد مبينا أن المساعدات تأتي ضمن الجهود المتواصلة للتخفيف من معاناة المدنيين في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يمرون بها.

وأعرب عن شكره لجميع المشاركين في انجاح المهمة الانسانية التي تجدد عطاء البلاد وتأتي ضمن الجهود الثابتة لموقف دولة الكويت في نصرة الشعب الفلسطيني مشيرا إلى أن الجمعية تعمل على التنسيق المستمر مع سفارة دولة الكويت في مصر وجمعية الهلال الأحمر المصري لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها.

يذكر أن جمعية الهلال الأحمر الكويتي تولت اليوم تجهيز المساعدات الإنسانية المقدمة من جمعية منار السبيل الخيرية بهدف تلبية الاحتياجات الغذائية الأساسية للقطاع إلى جانب أنها عملت على تجهيز الطائرات السابقة موزعة بين 4 طائرات إلى المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة و14 طائرة إلى جمهورية مصر العربية حتى اليوم.

وبذلك يصل مجموع أطنان المساعدات الكويتية المرسلة من الجسر الجوي الكويتي الثاني للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة حتى اليوم 360 طنا من المواد الغذائية الاساسية القابلة للتخزين لفترات طويلة والمنتجة داخل البلاد بالتنسيق مع شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية.