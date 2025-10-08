×
×

سمو أمير البلاد يتلقى رسالة خطية من الرئيس البرازيلي تسلمها وزير الخارجية

وزير الخارجية يتسلم رسالة خطية لسمو أمير البلاد خلال استقبالة سفير جمهورية البرازيل الاتحادية لدى دولة الكويت
الكويت مميز
نُشر :
س
س

تلقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه اليوم الأربعاء رسالة خطية من رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية الصديقة لويس إيناسيو لولا دا سيلفا تتعلق بسبل توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وميادين تعزيز التعاون المشترك في إطار المحافل الدولية. وتتضمن الرسالة دعوة سموه رعاه الله لحضور قمة المناخ المقرر إقامتها يومي 6 و7 نوفمبر 2025 في مدينة بيليم البرازيلية.

وتسلم الرسالة وزير الخارجية عبدالله اليحيا لدى استقباله سفير جمهورية البرازيل الاتحادية لدى دولة الكويت رودريغو دراجو غابش.

اقرأ ايضا

الهلال الأحمر الكويتي توزع وجبات إفطار الصائم وكسوة العيد في جزر القمر
الهيئة العامة للبيئة ترصد نفوق عدد من أسماك (الجم) على شواطئ الصليبيخات
مجلس الوزراء: إيقاف الرحلات التجارية المباشرة مع جمهورية الهند نظرا للأوضاع الصحية