مقتل 11 جنديا و19 مسلحا في عملية أمنية شمالي باكستان

الجيش الباكستاني

أعلن الجيش الباكستاني اليوم الأربعاء مقتل 11 من جنوده من بينهم ضابطان إلى جانب 19 مسلحا في عملية أمنية نفذها شمالي البلاد قرب الحدود مع أفغانستان.

وذكرت إدارة العلاقات العامة في الجيش الباكستاني (اي اس بي ار) في بيان أن “القوات الأمنية نفذت عملية استخباراتية في منطقة (أوركزاي) التابعة لإقليم (خيبر بختونخوا) بعد ورود معلومات عن وجود مسلحين وصفتهم بأنهم تابعون لجهة “مدعومة من الهند”.

وأضاف البيان أن “القوات الباكستانية تمكنت من القضاء على 19 مسلحا خلال اشتباكات عنيفة” مشيرا إلى أن “الضابطين اللذين كانا يقودان القوات في الميدان استشهدا مع تسعة جنود آخرين أثناء القتال ضد المسلحين”.

وأشار الجيش إلى أن “عمليات التمشيط لا تزال متواصلة لتطهير المنطقة من أي عناصر مسلحة أخرى” مؤكدا أن “القوات الباكستانية عازمة على القضاء على الإرهاب المدعوم من الهند وتضحيات الجنود ستعزز من تصميمنا على مواصلة مكافحته”.

وتأتي هذه العملية في ظل تصاعد الهجمات الإرهابية في باكستان ولاسيما في إقليمي (خيبر بختونخوا) و(بلوشستان) المحاذيين لأفغانستان حيث شهد الشهر الماضي هجوما انتحاريا بالقرب من مقر قوات (فيلق الحدود) في مدينة (كويتا) أسفر عن مقتل عشرة أشخاص وإصابة 32 آخرين.