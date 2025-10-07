بنك برقان يضيء مبناه الرئيسي باللون الوردي ويطلق حملة التوعية بسرطان الثدي تحت شعار “أنتِ دافعنا”

بنك برقان يضيء مبناه الرئيسي باللون الوردي ويطلق حملة التوعية بسرطان الثدي

تزامناً مع شهر التوعية بسرطان الثدي، وتضامناً مع المصابات والمتعافيات من المرض، أضاء بنك برقان مبناه الرئيسي باللون الوردي، إعلاناً عن انطلاق حملته التوعوية السنوية.

وتتضمن حملة هذا العام، التي تأتي تحت شعار “أنتِ دافعنا”، سلسلة من المبادرات الهادفة إلى توعية النساء وتمكينهن ودعمهن، سواء داخل البنك أو في المجتمع. وتشمل أبرز فعاليات البنك إطلاق بودكاست يستضيف أطباء من مستشفى الكويت، د. زهرة إسماعيل، استشارية الجراحة العامة و د. شذى النجدي، استشارية أشعة متخصصة في مجال الكشف عن أورام الثدي، والسيدة/ بيبي البنّاي، إحدى الناجيات من سرطان الثدي وتشغل منصب مدير – مبيعات الفرع التابعة لإدارة الخدمات المصرفية الشخصية في بنك برقان، والسيدة/ دلال النخيلان، الأخصائية في مجال التغذية العلاجية والرياضة.

كما تشمل الحملة تنظيم يوم مخصص لموظفات البنك للتوعية وإجراء الفحوصات بالتعاون مع مستشفى رويال حياة، بالإضافة إلى توزيع شارات تحمل شعار الحملة وهدايا توعوية بهدف تعزيز الوعي الصحي وتشجيع المشاركة المجتمعية، إلى جانب تقديم محتوى تثقيفي مستمر، ونصائح صحية، وأنشطة تحفيزية لتشجيع الكشف المبكر واعتماد أنماط حياة أكثر صحة، وذلك عبر المنصات الرقمية وقنوات التواصل الاجتماعي داخل وخارج البنك.

مدير عام- إدارة الاتصالات المؤسسية دانة فيصل الجاسم

وفي تعليقها على الحملة، قالت السيدة/ دانة فيصل الجاسم، مدير عام – إدارة الاتصالات المؤسسية في بنك برقان: “إن التوعية بسرطان الثدي ضرورة، فهي السبيل الحقيقي لإنقاذ الأرواح. ومن هذا المنطلق، حرصنا على أن تكون حملتنا هذا العام مؤثرة، عبر تسليط الضوء على المعلومات والخبرات الطبية، ومشاركة قصص الناجيات الملهمة، وتوفير فرص للفحص المباشر بما يمنح النساء من موظفات البنك الأدوات والمعرفة اللازمة لحماية صحتهن وتعزيز وعيهن.”

وأضافت: “اخترنا شعار الحملة “أنتِ دافعنا” ليجسّد إيماننا بأن شجاعة الناجيات وإصرار المصابات على مواجهة المرض هما القوة التي تمنحنا الحافز للاستمرار في تقديم ما هو أفضل لخدمة المجتمع. فهؤلاء النساء يمثلن أسمى معاني الصمود، ودورنا أن نكون إلى جانبهن دائماً بالاستماع والدعم والعمل”.

وفي هذا الإطار، وحرصاً منه على صحة موظفاته وعائلاتهن، سيقدّم بنك برقان فحص الماموغرام السنوي مجاناً بالتعاون مع IMAGS لجميع الموظفات المشمولات بتغطية التأمين الصحي وأيضاً لزوجات الموظفين، إلى جانب منح خصم بنسبة 50% على الفحص لأقارب الموظفين من الدرجة الأولى والثانية.

تجدر الإشارة إلى أن بنك برقان يحرص سنوياً على التوعية بشهر سرطان الثدي من خلال مجموعة واسعة من المبادرات، ضمن إطار استراتيجيته للمسؤولية الاجتماعية القائمة على مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG). ومن خلال توفير بيئة داخل البنك وخارجه تضع الصحة والرفاهية والكشف المبكر على رأس أولوياتها، يعزّز بنك برقان التزامه ببناء ثقافة عمل إيجابية وداعمة، ويساهم في الارتقاء بجودة الحياة المجتمعية على المدى الطويل.