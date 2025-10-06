وزير التجارة: ضرورة مواصلة التنسيق مع الجهات المعنية لتسهيل وتسريع عملية الإفراج الجمركي

وزير التجارة والصناعة خليفة عبدالله ضاحي العجيل العسكر

أكد وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل اليوم الاثنين ضرورة مواصلة التنسيق مع الجهات المعنية بتسهيل وتسريع عملية الإفراج الجمركي عن السلع المستوردة بما يعزز التيسير التجاري ويرفع كفاءة العمل بالموانئ الكويتية.

جاء ذلك في كلمة للوزير العجيل عقب اجتماعه مع مسؤولي الإدارة العامة للجمارك وشركات توصيل الشحن الكبرى في البلاد والتي ضمت كلا من (دي اتش ال) و(أرامكس) وشركة (ناس) وذلك ضمن تحرك حكومي أوسع لزيادة تدفق البضائع للسوق المحلي بإجراءات سهلة وميسرة.

ودعا الوزير إلى وضع المعايير اللازمة لتبيان قيمة التوصيل وإيضاح بيانات العملية الجمركية بما ينسجم مع توجيهات الدولة بخصوص تسريع وتسهيل الإفراج عن السلع المستوردة مشيرا الى أن الموانئ الكويتية تشكل أحد أبرز أدوات الحكومة الفاعلة لتعزيز منظومتها.

ولفت إلى أن الاجتماع تناول سبل تعزيز التعاون الرقابي بين الجهات المعنية بهدف تبسيط الإجراءات الجمركية على المنافذ الحدودية مشددا على ضرورة الاستمرار في تحسين آليات عميلة توصيل الشحنات للمواطنين بما يضمن تسهيل تدفق البضائع للسوق المحلي بإجراءات سهلة دون الإخلال بمعايير الدقة مع تقديم كافة التسهيلات الممكنة.