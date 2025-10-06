رئيس الأركان العامة يبحث مع نائب رئيس الأركان الإماراتي موضوعات مشتركة

رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي الفريق الركن خالد الشريعان مع نائب رئيس أركان القوات المسلحة الاماراتي اللواء الركن الشيخ أحمد بن طحنون آل نهيان

بحث رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي الفريق الركن خالد الشريعان اليوم الاثنين مع نائب رئيس أركان القوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة اللواء الركن الشيخ أحمد بن طحنون آل نهيان الموضوعات ذات الاهتمام المشترك لا سيما المتعلقة بالجوانب العسكرية.

وقالت رئاسة الأركان العامة للجيش في بيان صحفي اليوم الاثنين إن الجانين أكدا على متانة الروابط التي تجمع بين البلدين وحرص القيادتين على مواصلة تعزيز العمل المشترك وتبادل الخبرات بما يسهم في الارتقاء بالقدرات الدفاعية لمواجهة مختلف التحديات.

وحضر اللقاء سفير دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لدى البلاد الدكتور مطر النيادي ووكيل وزارة الدفاع الشيخ الدكتور عبدالله مشعل الصباح ونائب رئيس الأركان العامة للجيش اللواء الركن طيار صباح جابر الأحمد الصباح وعدد من كبار الضباط القادة من كلا الجانبين.