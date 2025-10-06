سمو رئيس مجلس الوزراء يستقبل الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية

استقبل سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء في قصر بيان اليوم الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائب رئيس المفوضية الأوروبية كايا كالاس والوفد المرافق لها وذلك بمناسبة انعقاد أعمال المنتدى الثاني رفيع المستوى حول الأمن والتعاون الإقليمي بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي واجتماع المجلس الوزاري المشترك (29) بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي في الكويت.

وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون والعمل المشترك بين دولة الكويت والاتحاد الأوروبي وسبل تعزيزها إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول آخر التطورات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

حضر المقابلة رئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء عبدالعزيز دخيل الدخيل ومساعد وزير الخارجية لشؤون أوروبا السفير صادق محمد معرفي وسفير دولة الكويت لدى مملكة بلجيكا ورئيس بعثتيها لدى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو) نواف نافع العنزي.