سمو رئيس الوزراء يستقبل الرئيس التنفيذي لشركة جولدمان ساكس

استقبل سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء في قصر بيان اليوم الرئيس التنفيذي لشركة (جولدمان ساكس) ديفيد سولومون والوفد المرافق له وذلك بمناسبة زيارته للبلاد.

وجرى خلال اللقاء استعراض سبل تعزيز علاقات التعاون بين دولة الكويت والشركة العالمية في المجالات المالية والاستثمارية والمصرفية بما يتسق مع رؤية البلاد التنموية (كويت 2035).

حضر المقابلة رئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء عبدالعزيز دخيل الدخيل ومدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح والعضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار الشيخ سعود سالم عبدالعزيز الصباح.