سمو ولي العهد يستقبل وزير الصحة والفريق الطبي الذي حقق رقما قياسيا جديدا باسم الكويت

سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح يستقبل معالي وزير الصحة الدكتور أحمد عبدالوهاب العوضي والفريق الطبي الذي حقق رقما قياسيا جديدا باسم الكويت في موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية

استقبل سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله بقصر بيان صباح اليوم معالي وزير الصحة الدكتور أحمد عبدالوهاب العوضي والفريق الطبي الذي حقق رقما قياسيا جديدا باسم الكويت في موسوعة “غينيس” للأرقام القياسية بإجراء أول عملية جراحية روبوتية عن بعد تمتد لمسافة 12 الف كيلو متر وهو ما جعلها ابعد عملية جراحية روبوتية عن بعد في العالم كلا من الدكتور سليمان المزيدي والدكتور مهند الحداد والدكتور حمود الرشيدي.

وقد أشاد سموه حفظه الله بهذا الإنجاز الطبي المتميز والذي يعكس كفاءة الكوادر الطبية الوطنية والذي يضاف إلي سجل دولة الكويت في الريادة الطبية العالمية متمنيا سموه لهم دوام التوفيق والسداد لخدمة وطننا الغالي في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه.