بنك الخليج يطلق خصومات ومبادرات بمناسبة شهر التوعية بسرطان الثدي

بنك الخليج يطلق يضيء مقره الرئيسي باللون الوردي

انطلاقًا من التزامه الراسخ بالمسؤولية الاجتماعية المؤسسية ودوره الرائد في دعم القضايا الصحية في المجتمع وتعزيز رفاهية موظفيه، يضع بنك الخليج صحة المرأة وتمكينها في صدارة أولوياته. وفي إطار مشاركته في فعاليات شهر التوعية بسرطان الثدي، خصّص البنك شهر أكتوبر لإطلاق حزمة من المبادرات والأنشطة الهادفة التي تجمع بين التوعية والوقاية، وتعزز الصحة الجسدية والنفسية للموظفات والعميلات على حد سواء.

وقد أضاء البنك مبناه الرئيسي باللون الوردي كرمز للتضامن مع النساء وعائلاتهن تأكيداً على حرصه على نشر الوعي بأهمية الكشف المبكر. غير أن مبادرات البنك لم تقف عند الجانب الرمزي، بل امتدت إلى برامج متنوعة تهدف إلى ترسيخ ثقافة الوقاية وتعزيز بيئة عمل صحية وداعمة.

في إطار التعاون مع مركز IMAGES، أطلق البنك حملة “خلي صحتج دوم أولويتج”، وهي مبادرة شاملة موجهة خصيصًا للموظفات، تهدف إلى تمكين المرأة من الاهتمام بصحتها عبر الوقاية والكشف المبكر. وتتضمن الحملة إجراء فحوصات أولية وفحوصات الموجات فوق الصوتية، إضافة إلى خصومات خاصة على فحوصات الماموغرام والرنين المغناطيسي، لضمان وصول الموظفات إلى الرعاية الوقائية في مراحل مبكرة.

وإيمانًا بأهمية الصحة النفسية والرفاهية، أطلق البنك مبادرة “كسرة روتين” لكافة الموظفين، حيث شملت فعالياتها أنشطة اجتماعية وترفيهية من أبرزها تنظيم عرض سينمائي خاص بعد ساعات العمل، بهدف تخفيف الضغوط اليومية وإيجاد توازن صحي بين متطلبات العمل والحياة الشخصية.

وسعياً لتمكين المرأة خارج بيئة العمل أيضًا، أعلن بنك الخليج عن حزمة من العروض الحصرية لحاملات بطاقاته الائتمانية ومسبقة الدفع، ومن ضمنها بطاقة “روز غولد” المصممة خصيصًا للسيدات. وتشمل هذه العروض خصومات تصل إلى 50% بالتعاون مع نخبة من المستشفيات الخاصة والنوادي الصحية في الكويت، بما يتيح للعميلات فرصًا مميزة للاهتمام بصحتهن ولياقتهن البدنية بأسعار تفضيلية.

تُشكّل هذه الفعاليات جزءًا من استراتيجية المسؤولية الاجتماعية المستدامة لبنك الخليج، والتي تضع صحة المرأة وتمكينها في صميم أولوياتها. ويحرص البنك سنويًا على المشاركة في المبادرات الصحية والتوعوية المختلفة، وعلى رأسها حملات التوعية بسرطان الثدي، إدراكًا لأهمية الفحص المبكر ودوره في إنقاذ الأرواح.

وتأتي هذه الجهود امتدادًا لرسالة البنك في خلق أثر اجتماعي إيجابي، وتعزيز ثقافة الوقاية، وتشجيع النساء على اتخاذ خطوات استباقية للحفاظ على صحتهن وسلامتهن. كما تعكس التزام بنك الخليج بتكريس دوره كمؤسسة مالية مسؤولة، تسعى إلى دعم المجتمع عبر برامج ومبادرات تتجاوز مفهوم الخدمات المصرفية لتصل إلى جوهر التنمية الإنسانية والاجتماعية.