وزير الخارجية يلتقي نظيره الألماني بمناسبة مشاركته في منتدى الأمن والتعاون الخليجي الأوروبي

وزير الخارجية يلتقي نظيره الالماني بمناسبة مشاركته في اعمال منتدى الأمن والتعاون الإقليمي بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي

التقى وزير الخارجية عبدالله اليحيا اليوم الاثنين وزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة يوهان فاديبول بمناسبة زيارته للبلاد للمشاركة في أعمال الدورة الثانية للمنتدى الأمني الوزاري رفيع المستوى حول الأمن والتعاون الإقليمي بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي واجتماع الدورة الـ29 للمجلس الوزاري المشترك بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي اللذين تستضيفهما دولة الكويت.

وقالت (الخارجية) في بيان لها ان الجانبين استعرضا خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها وبحث المستجدات الراهنة في المنطقة والتطورات الإقليمية والدولية.

كما تم التوقيع على مذكرة تفاهم لإنشاء حوار استراتيجي بين وزارة الخارجية بدولة الكويت ووزارة خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية والتي تعكس عزم البلدين للمضي قدما نحو الدفع بعلاقات التعاون المشترك في مختلف المجالات الحيوية والهامة إلى آفاق أرحب وبما يعزز المصالح المشتركة بين الجانبين.