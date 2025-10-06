النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية يطلع على أعمال تشييد النصب التذكاري لعمليتي درع الصحراء وعاصفة الصحراء في واشنطن

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ‏يطلع على أعمال بناء النصب التذكاري ‏لعمليتـي درع الصـحراء وعـاصفـة الصـحـراء في واشنطن

زار النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح موقع النصب التذكاري لعمليتي (عاصفة الصحراء) و(درع الصحراء) في العاصمة الأمريكية واشنطن والمقرر افتتاحه في فصل الخريف من العام المقبل.

واطلع الشيخ فهد اليوسف خلال الزيارة على سير أعمال البناء والتشييد الجارية في المشروع الذي يجسد التضحيات التي بذلت في حرب تحرير دولة الكويت عام 1991.

واستمع من القائمين على المشروع إلى شرح حول المراحل الإنشائية والعناصر الفنية والجمالية إذ يتضمن عناصر تجسد التضامن والتعاون بين الدول المشاركة في التحالف وتخلد بطولات الجنود الذين شاركوا في عمليات التحرير.

وأعرب الشيخ فهد اليوسف الصباح في تصريح صحفي عن تقديره للجهود المبذولة في إنجاز هذا الصرح التذكاري المهم الذي يقام في أحد أبرز مواقع العاصمة واشنطن بجانب النصب التذكاري للرئيس الراحل إبراهام لينكولن.

وأكد أن هذا المشروع يحمل دلالة رمزية عميقة للعلاقات التاريخية التي تربط دولة الكويت بالولايات المتحدة الأمريكية ويجسد الالتزام المتبادل للحفاظ على السلام وتعزيز القيم المشتركة التي تشكل اساس العلاقة بين البلدين.

وكان النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح قد وصل والوفد المرافق له أمس الأحد إلى العاصمة الأمريكية واشنطن في زيارة رسمية.