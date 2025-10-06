وزير الداخلية يقوم بزيارة إلى سفارة دولة الكويت في واشنطن

أشاد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف بجهود أعضاء سفارة الكويت في واشنطن في متابعة شؤون المواطنين والطلبة، وذلك خلال زيارة قام بها إلى مقر السفارة في العاصمة الأميركية حيث كان في استقباله السفيرة الشيخة الزين الصباح، وأعضاء البعثة الدبلوماسية ورؤساء المكاتب الملحقة.

وخلال لقائه بأعضاء السفارة، أشاد بما يبذلونه من جهود كبيرة في متابعة شؤون المواطنين والطلبة الكويتيين، وتقديم أوجه الدعم والرعاية لهم، مؤكداً أهمية الدور الذي تقوم به السفارة في تمثيل دولة الكويت خير تمثيل.

عقب ذلك، التقى اليوسف الطلبة الكويتيين المبتعثين، حيث شهد اللقاء حواراً مفتوحاً استمع خلاله إلى آرائهم وملاحظاتهم حول مسيرتهم التعليمية في الخارج، مؤكداً أن الحكومة تولي اهتماماً بالغاً بأبنائها المبتعثين، وتعمل على تذليل ما قد يواجهونه من تحديات لضمان استمرار تفوقهم الأكاديمي.

وألقى اليوسف كلمة وجّه خلالها الطلبة إلى التمسك بالقيم الكويتية، والحرص على التحصيل العلمي والاجتهاد، ليكونوا خير مُمثلين لوطننا، داعيًا إياهم إلى استثمار فترة دراستهم في اكتساب المعرفة والخبرات التي تسهم في خدمة وطنهم مستقبلاً.

واختتم اللقاء بالتأكيد على أن دولة الكويت تفخر بأبنائها المبتعثين، وتنتظر عودتهم بشهاداتهم وإنجازاتهم ليكونوا ركيزة أساسية في بناء الوطن والمساهمة في مسيرته التنموية والارتقاء بمكانته.