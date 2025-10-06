سفير الكويت لدى اليابان: حريصون على استقطاب استثمارات الشركات اليابانية

سفير دولة الكويت لدى اليابان سامي الزمانان

أكد سفير دولة الكويت لدى اليابان سامي الزمانان اليوم الاثنين حرص البلاد على زيادة فعاليتها في استقطاب استثمارات الشركات اليابانية وخبراتها إلى الكويت وتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين.

جاء ذلك في تصريح صحفي أدلى به الزمانان بمناسبة تنظيم السفارة الكويتية في مقرها ندوة لتشجيع الاستثمار الأجنبي في الكويت بالتعاون مع هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الكويتية والمنظمة اليابانية للتجارة الخارجية.

وأضاف أن السفارة “تضع نفسها دائما” في خدمة مجتمع الأعمال الياباني الراغب بالتعاون الاقتصادي والتجاري مع الكويت مشيرا إلى الجودة الشاملة التي تتمتع بها الشركات اليابانية وخبراتها المتراكمة.

وفيما يخص تنظيم الندوة قالت السفارة الكويتية في بيان صحفي إنها تأتي في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الكويتية والمنظمة اليابانية للتجارة الخارجية خلال الزيارة التي قام بها سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله إلى اليابان في شهر مايو الماضي.

وأضافت أن الندوة التي شارك فيها ممثلون عن 20 شركة يابانية كبرى هدفت إلى تسليط الضوء على فرص الاستثمار في دولة الكويت وبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي.

وذكرت أنها تضمنت مداخلات من شركة (ميتسوبيشي) حول أعمالها وتجربتها في الكويت ومن مصرف (سيتي بنك – اليابان) الذي عرض نبذة عن نشاطه في الكويت ورؤيته بشأن الاتجاهات الاقتصادية في الدولة.

كما تضمنت عرضا تفصيليا قدمته هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الكويتية حول الفرص الاستثمارية المتاحة في الكويت لا سيما في إطار (رؤية الكويت 2035) والمشاريع الجارية في مجالات البنية التحتية والتنويع الاقتصادي.

وأشارت السفارة إلى أهمية الندوة في عكس الزخم المتزايد للعلاقات الاقتصادية بين الكويت واليابان ودورها في تأكيد التزام الجانبين بتوسيع الشراكات بما يتماشى مع رؤية الكويت طويلة الأمد للتنمية المستدامة.