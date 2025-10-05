لجنة الاحتفالات الوطنية تعقد اجتماعها السابع برئاسة وزير الإعلام والثقافة وتستعرض مشاريع سياحية وثقافية جديدة

وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري

عقدت اللجنة الدائمة للاحتفال بالأعياد والمناسبات الوطنية اليوم الأحد اجتماعها السابع في قصر السيف برئاسة وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبد الرحمن المطيري وبحضور رئيس مركز العمل التطوعي الشيخة أمثال الأحمد الجابر الصباح وأعضاء (اللجنة) ممثلي مختلف الجهات في الدولة.

واستهل الوزير المطيري الاجتماع بكلمة ترحيبية أكد فيها أهمية منصة (فيزت كويت) في الترويج للفعاليات السياحية والثقافية إذ تمثل واجهة رقمية متطورة تعكس صورة دولة الكويت في الداخل والخارج وتوفر للسائح جميع المعلومات والبيانات التي يحتاجها بطريقة حديثة ومتكاملة.

وناقشت اللجنة البنود المدرجة على جدول الأعمال والتي تضمنت عددا من العروض التقديمية من أبرزها عرض شامل لمنصة (فيزت كويت) وخدماتها المرتبطة بتقنيات الذكاء الاصطناعي والخريطة التفاعلية في نسختها التجريبية.

كما استعرضت اللجنة عرضا تقديميا لمشروع (جيو بارك) كأول مبادرة لإنشاء حديقة جيولوجية في دولة الكويت بهدف إبراز الهوية البيئية والعلمية للبلاد من خلال فعاليات تقام خلال فصل الشتاء (يناير 2026) على أن يعرض التصور الكامل للمشروع في شهر نوفمبر المقبل.

وتضمن الاجتماع كذلك عرضا مرئيا حول فعالية (أسبوع العالم العربي) التي تقام بالتعاون مع مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية في الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر 2025 في حديقة الشهيد بمشاركة السفارات الخليجية والعربية المعتمدة لدى دولة الكويت حيث ستتضمن الفعالية عروضا فلكلورية خليجية وعربية ومعارض للمقتنيات التاريخية المميزة لكل دولة بهدف تعزيز التبادل الثقافي واستقطاب الزوار والسياح.

كما بحثت اللجنة مقترح افتتاح المقاهي الشعبية خلال موسم الشتاء المقبل وقررت استكمال مناقشة التصورات الفنية الخاصة بالمشروع في الاجتماع المقبل للجنة.