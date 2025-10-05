الداخلية: فتح باب التسجيل بدورة طالبات ضباط اختصاص المبتعثات إلى قطر اعتبارا من غد حتى 16 أكتوبر الجاري

وزارة الداخلية

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية استقبال طلبات الراغبات في الالتحاق بدورة (طالبات ضباط اختصاص) من حملة الشهادة الجامعية المبتعثات إلى دولة قطر اعتبارا من يوم غد الإثنين حتى الـ16 من شهر أكتوبر الجاري.

وقالت (الداخلية) في بيان صحفي اليوم الأحد إن تقديم طلب الالتحاق للراغبات في التسجيل سيكون من خلال التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية (سهل) ابتداء من الساعة الـ9 من صباح يوم غد الإثنين.

وأكدت ضرورة الالتزام بتقديم المستندات المطلوبة واستكمال البيانات وفقا للخطوات المحددة في خدمات وزارة الداخلية بداخل التطبيق.

ودعت (الداخلية) الراغبات في الاطلاع على شروط الالتحاق العامة والخاصة إلى زيارة حساباتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي.