إيران تقول إن التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم يعد “ملائما” بعد إعادة فرض العقوبات

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي

اعتبر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الاحد أن التعاون بين بلاده والوكالة الدولية للطاقة الذرية “لم يعد ملائما” مع إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على طهران على خلفية برنامجها النووي.

وقال عراقجي أمام دبلوماسيين اجانب “ينبغي تاليا اتخاذ قرارات جديدة، وفي رأيي أن اتفاق القاهرة لم يعد ملائما في الوضع الراهن”، في إشارة الى الاتفاق الذي تم التوصل اليه الشهر الفائت بين إيران والوكالة الذرية لتحديد طبيعة تعاونهما.

وكانت طهران علقت في تموز/يوليو تعاونها مع الوكالة الأممية إثر استهداف اسرائيل والولايات المتحدة في حزيران/يونيو مواقع نووية إيرانية خلال حرب استمرت اثني عشر يوما.