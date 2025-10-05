إقلاع الطائرة الـ16 من الجسر الجوي الكويتي الثاني محملة بعشرة أطنان من المساعدات لإغاثة غزة

ممثلو جمعية الهلال الأحمر الكويتي خلال متابعة نقل المساعدات على متن الطائرة الطائرة

أقلعت اليوم الأحد الطائرة الإغاثية الـ16 من الجسر الجوي الكويتي الثاني ضمن الحملة الإنسانية (الكويت بجانبكم) لإغاثة الأشقاء الفلسطينيين في غزة متجهة إلى مطار العريش بجمهورية مصر العربية محملة بعشرة أطنان من المساعدات الغذائية تمهيدا لإيصالها إلى القطاع.

وتأتي الطائرات الإغاثية المنطلقة من قاعدة عبدالله المبارك الجوية في إطار حملة “فزعة لغزة” التي نظمتها جمعية الهلال الأحمر الكويتي بالتعاون مع جهات خيرية كويتية بالتنسيق مع وزارات الشؤون والخارجية والدفاع ممثلة بالقوة الجوية الكويتية.

وقال رئيس جمعية الهلال الأحمر الكويتي خالد المغامس في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) قبيل الإقلاع إن دولة الكويت تواصل مساعيها الإنسانية والخيرية تجاه قطاع غزة انطلاقا من نهجها الثابت في دعم القضايا الإنسانية والإغاثية حول العالم وامتثالا لتوجيهات القيادة الحكيمة التي تؤكد ضرورة الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها.

وأضاف المغامس أن (الهلال الأحمر) بالتعاون مع الجهات الرسمية والقطاع الخيري الكويتي يكثف الجهود لإيصال المساعدات الإغاثية العاجلة من الأساسيات الغذائية عبر الجسر الجوي الثاني الذي تنظمه الجمعية مشددا على أن هذا الدعم المتواصل يجسد عمق الروابط الأخوية التي تجمع الشعبين الكويتي والفلسطيني.

وأوضح أن الجمعية تعمل بالتنسيق مع الجمعيات والمبرات الخيرية الكويتية لتأمين وصول المساعدات إلى مستحقيها بالتنسيق مع سفارة دولة الكويت في القاهرة وجمعية الهلال الأحمر المصري مبينا أنها شكلت فريقا لتفقد المساعدات الكويتية ميدانيا ومتابعة آخر التطورات تمهيدا لإدخالها للأهالي في قطاع غزة.

يذكر أن جمعية الهلال الأحمر الكويتي تولت اليوم تجهيز المساعدات الإنسانية المقدمة من جمعية خيرات للإغاثة والتنمية بهدف تلبية الاحتياجات الغذائية الأساسية للقطاع إلى جانب عملها على تجهيز الطائرات السابقة موزعة بين أربع طائرات إلى المملكة الأردنية الشقيقة و12 طائرة إلى جمهورية مصر العربية حتى اليوم.

وبذلك تصل أطنان المساعدات الكويتية المرسلة من الجسر الجوي الكويتي الثاني للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة حتى اليوم إلى 310 أطنان من المواد الغذائية المنتجة داخل البلاد بالتنسيق مع شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية.