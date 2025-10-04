الإطفاء: القرعة العلنية لدورة الطلبة ضباط الاختصاص أسفرت عن قبول 150 متقدما

جانب من القرعة العلنية لدورة الطلبة ضباط الاختصاص

أجرت قوة الإطفاء العام اليوم السبت القرعة العلنية لاختيار المرشحين للالتحاق بدورة الطلبة ضباط الاختصاص من حملة الشهادة الجامعية وأسفرت عن قبول 150 متقدما.

وأجريت القرعة تحت رعاية النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح في مسرح الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بحضور رئيس قوة الإطفاء العام اللواء طلال الرومي وعدد من قيادات (الإطفاء).

وأكد رئيس القوة اللواء طلال الرومي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عقب الانتهاء من القرعة أن (الإطفاء) تولي اهتماما كبيرا في إعداد الكوادر الوطنية المؤهلة علميا وعمليا لاداء المهام بكفاءة واحترافية.

وأوصى اللواء الرومي المقبولين بضرورة التحلي بروح الفريق الواحد والالتزام بأعلى معايير الانضباط والسلامة المهنية لتحقيق الأهداف المنشودة.

وقال إن أمام من وقع عليهم الاختيار مسؤولية كبيرة تتطلب الالتزام والانضباط متمنيا لهم التوفيق في مشوارهم المقبل لخدمة الوطن.

وبدوره أكد مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام في القوة العميد محمد الغريب في تصريح مماثل أن إجمالي أعداد عدد المجتازين لشروط القبول والتسجيل بلغ 1659 متقدما وتم اختيار 150 متقدما في القرعة العلنية.

وذكر أن مراسم القرعة العلنية جرت بشفافية تامة بما يضمن العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين موضحا أن “الإعلان المباشر” عن النتائج أمام الحضور يعكس التزام (الإطفاء) بالمصداقية والوضوح في جميع إجراءاتها.