الهند تستقبل وزير خارجية طالبان للمرة الاولى هذا الشهر

وزير خارجية طالبان أمير خان متقي

أعلن وزير خارجية طالبان لوكالة فرانس برس السبت أنه سيزور نيودلهي هذا الشهر، في زيارة هي الأولى لمسؤول حكومي كبير إلى الهند، معربا عن أمله في أن تحذو دول أخرى حذو روسيا في الاعتراف بالحكومة الافغانية.

وأوضحت وزارة الخارجية أن أمير خان متقي “سيزور الهند بعد قمة موسكو” المقررة في السابع من تشرين الاول/اكتوبر.

ويخضع الوزير على غرار الكثبر من كبار مسؤولي طالبان، لعقوبات أممية تتضمن حظر السفر وتجميد الأصول. لكنه “حصل على رفع موقت لهذه العقوبات من قبل الأمم المتحدة”، وبالتالي سيتمكن من السفر إلى الهند من “9 إلى 16 تشرين الاول/أكتوبر”، على ما أشارت وزارة الخارجية الهندية الجمعة.

وأتى الإعلان بعد يومين من قطع الاتصالات بشكل تام في البلاد بأمر من زعيم حركة طالبان التي لم تعلق على هذا الاجراء حتى الآن.

ولغاية اليوم، لم تعترف سوى موسكو بالإمارة الإسلامية التي أنشأتها طالبان في أفغانستان التي عادت إلى السلطة في 2021 بعد إطاحة الحكومة المدعومة من الغرب.

منذ ذلك الحين، تسعى حركة طالبان إلى الحصول على اعتراف دولي واستثمارات، وأفرجت أخيرا عن عدد من السجناء الأميركيين والبريطانيين.

غير ان القيود المفروضة على النساء والفتيات اللواتي استبعدن من التعليم والحياة العامة، تشكل عقبة رئيسية بالنسبة للدول الغربية.

وتنصح معظم الدول الآن رعاياها بتجنب السفر إلى أفغانستان.