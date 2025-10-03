مسؤول أممي: مبادرة ترامب بشأن غزة تفتح نافذة فرص للفلسطينيين لتلقي الإغاثة المنقذة للحياة

كيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية توم فليتشر

قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية توم فليتشر اليوم الجمعة إن مبادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة تفتح نافذة من الفرص للفلسطينيين لتلقي الإغاثة المنقذة للحياة على النطاق الواسع الذي تشتد الحاجة إليه ولإعادة الأسرى إلى ديارهم.

وأكد فليتشر في بيان صحفي استعداد وتطلع الأمم المتحدة للعمل نحو تنفيذ الخطة لافتا إلى أن الوكالات الإنسانية لديها نحو 170 ألف طن متري من الغذاء والدواء والمأوى والإمدادات الحيوية الأخرى معدة لدخول غزة من مختلف أنحاء المنطقة.

وأشار إلى أن الخطة التي وضعتها الأمم المتحدة للعمل في غزة ليست مجرد نظرية قائلا “أثناء إيقاف إطلاق النار السابق تحركنا بشكل عاجل وواسع بأنحاء القطاع وإننا نحشد جهودنا مرة أخرى اليوم”.

وتابع فليتشر أن “الأمم المتحدة وشركاؤها لديهم الموظفون والثقة والخبرة وخطتنا توفر المساعدات للمدنيين عبر أكثر الطرق الآمنة والمباشرة بشكل محايد قائم على المبادئ”.

وشدد على الحاجة لعدة نقاط مهمة كي تنجح “الخطة المنقذة للحياة” منها فتح المعابر وضمان التنقل الآمن للمدنيين وعمال الإغاثة ودخول البضائع بدون قيود وإصدار التأشيرات للموظفين وإتاحة المساحة للعاملين في المجال الإنساني ليقوموا بدورهم وإحياء عمل القطاع الخاص.

وقال وكيل الأمين العام “لقد طال هذا الكابوس وكل دقيقة تأخير تجلب مزيدا من البؤس” لافتا إلى أن الفرصة سانحة الآن للعمل ودعا جميع الأطراف إلى الاتفاق على إيقاف إطلاق النار.