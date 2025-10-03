ترامب: خطة غزة هي “الفرصة الأخيرة” وحماس ستواجه “الجحيم” في حال رفضتها

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

أمهل الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) حتى العاشرة مساء الأحد بتوقيت غرينتش، للقبول بخطته لإنهاء الحرب مع الاحتلال في غزة، محذّرا إياها من مواجهة “الجحيم” في حال رفضتها.

وقال ترامب في منشور على منصة تروث سوشال إن أمام حماس “حتى السادسة مساء الأحد بتوقيت واشنطن” لتردّ على مقترحه الذي يحظى بدعم الاحتلال.

أضاف “اذا لم يتم إبرام اتفاق الفرصة الأخيرة هذا، ستفتح كل أبواب الجحيم على حماس، كما لم يرَ أحد من قبل”.

ورأى الرئيس الأميركي أن معظم مقاتلي الحركة الفلسطينية “مطوّقون ومحاصرون عسكريا، في انتظار أن أعطي أنا الاذن لتتمّ إبادة حياتهم سريعا. أما بالنسبة الى الآخرين، نعرف أين أنتم ومن أنتم، وستتم مطاردتكم وقتلكم”.

وتابع “أنا أطلب من كل الفلسطينيين الأبرياء أن يغادروا فورا هذه المنطقة التي يحتمل أن تشهد موتا كبيرا في المستقبل، الى أجزاء أكثر أمانا في غزة. سيتم الاعتناء بالجميع من قبل الراغبين في المساعدة. لحسن حظ حماس… سيتم منحهم فرصة أخيرة”.

وكان قيادي في حماس أفاد وكالة فراس برس أن الحركة ما زالت بحاجة لبعض الوقت لدرس خطة ترامب الهادفة الى وضع حد للحرب المستمرة منذ عامين.

وتنص الخطة التي أيدها رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتانياهو على وقف إطلاق النار والإفراج عن جميع الرهائن المحتجزين في القطاع خلال 72 ساعة ونزع سلاح حماس وانسحاب الاحتلال التدريجي من غزة، على أن يعقب ذلك تشكيل سلطة انتقالية برئاسة ترامب.