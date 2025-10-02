الكويت تدخل موسوعة "غينيس" بأطول جراحة روبوتية عابرة للقارات في العالم

حققت دولة الكويت إنجازا تاريخيا بدخولها موسوعة (غينيس) للأرقام القياسية بتنفيذ أطول جراحة روبوتية عابرة للقارات في العالم على الإطلاق بمسافة بلغت 92ر034ر12 كيلو متر بين مستشفى (جابر الأحمد) في الكويت ومستشفى (كروز فيرميلها) في البرازيل.

جاء ذلك في بيان صحفي مشترك صادر اليوم الخميس عن وزارة الصحة ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي ومجموعة (زين) بمناسبة الإعلان عن هذا الإنجاز الذي تحقق بشراكة استراتيجية بين الجهات الثلاث.

وذكر البيان أن وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي والفريق الجراحي وممثلي (زين) و(التقدم العلمي) تسلموا الشهادة الرسمية من موسوعة غينيس للأرقام القياسية خلال مؤتمر صحفي أقيم بهذه المناسبة.

وأوضح البيان أن الإنجاز تحقق على يد فريق جراحي من مستشفى (جابر الأحمد) بقيادة الدكتور سليمان المزيدي والدكتور مهند الحداد والدكتور حمود الرشيدي بالتعاون مع أطباء من الجانب البرازيلي بينهم الدكتور مارسيلو لوريرو والدكتور لياندرو توتي كافازولا.

ونقل البيان عن وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي تأكيده أن تسجيل الكويت في موسوعة (غينيس) بهذا الإنجاز الطبي والتقني التاريخي ليس مجرد رقم قياسي عالمي بل هو رسالة واضحة بأن المنظومة الصحية الوطنية قادرة على أن تكون في مصاف الريادة العالمية.

وأضاف الوزير العوضي أن “كوادرنا الطبية أثبتت أن الإرادة حين تقترن بالعلم والتقنية فإنها تكسر الحواجز الجغرافية وتجعل من الكويت منصة عالمية للابتكار الطبي” موضحا أن هذا النجاح هو ثمرة توجيهات القيادة السياسية الحكيمة ودعمها المستمر.

من جانبها قالت المدير العام لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي الدكتورة أمينة فرحان حسب البيان إن هذا الإنجاز يجسد قيمة الابتكار حين يقترن بالكفاءة الطبية الوطنية والبنية الاتصالية المتقدمة ليصب في خدمة صحة الإنسان.

وأضافت أن هذا النجاح ليس مجرد إنجاز تقني بل رسالة واضحة بأن الاستثمار في العلم والابتكار ينعكس مباشرة على حياة الناس وصحتهم وهو نموذج عملي يترجم التزام المؤسسة برؤية القيادة السياسية وتوجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء.

بدوره قال الرئيس التنفيذي لـ(زين الكويت) نواف الغربللي وفق البيان إن هذا الإنجاز هو خطوة جادة نحو مستقبل رقمي تزخر فيه التكنولوجيا لخدمة الإنسان من الكويت إلى العالم وتجسيد لاستراتيجية الشركة الجديدة (4WARD).

وأضاف الغربللي أن مساهمة (زين) مع مؤسسات الدولة الوطنية تؤكد ريادتها في دفع التحول الرقمي في القطاع الصحي وتثبت أن الكويت تمتلك الكفاءات والمقومات لقيادة عصر جديد تختفي فيه الحدود الجغرافية أمام قوة الابتكار التكنولوجية.

وأوضح أن دور (زين) كمزود للبنية التحتية الرقمية دفعها لتسخير تقنياتها المتقدمة في عمليات الربط الرقمي العابر للقارات لتوفير زمن استجابة فائق السرعة بلغ 199 مللي ثانية فقط مما ضمن نجاح هذه الجراحة.

وتمثل الإنجاز بحسب البيان في تنفيذ سلسلة من عمليات إصلاح (الفتق الإربي) عبر أنظمة روبوتية متقدمة متصلة بشبكة دولية مؤمنة وعالية السعة إذ تمت العملية بنجاح وأمان محققة معيارا جديدا في مجال الجراحة الروبوتية عن بعد.