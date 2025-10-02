وزير الدفاع: حريصون على الارتقاء بمستوى منتسبي المؤسسة العسكرية وتعزيز قدراتهم للقيام بمهامهم

وزير الدفاع الشيخ عبدالله علي عبدالله السالم الصباح لدى حضوره محاضرة "بيئة العمليات المستقبلية"

أكد وزير الدفاع الشيخ عبدالله علي عبدالله السالم الصباح حرص المؤسسة العسكرية على الارتقاء بمستوى منتسبيها عن طريق تزويدهم بأحدث المفاهيم والرؤى الاستراتيجية المتعلقة ببيئة العمليات المستقبلية بما يعزز قدراتهم على القيام بمهامهم بكفاءة عالية في حماية الوطن وصون مكتسباته.

جاء ذلك في تصريح للشيخ عبدالله الصباح نقله بيان صحفي صادر عن وزارة الدفاع عقب حضوره محاضرة وحلقة نقاشية نظمتها كلية (مبارك العبدالله) للقيادة والأركان المشتركة بعنوان (بيئة العمليات المستقبلية) ألقاها كبير الباحثين بالمعهد الملكي البريطاني للخدمات المتحدة (RUSI) الدكتور جاك واتلينغ وأدارها العقيد الركن صباح محمد الصباح.

وأشاد الشيخ عبدالله الصباح بما تضمنته المحاضرة والحلقة النقاشية من رؤى وأفكار بناءة حول بيئة العمليات المستقبلية.

وذكر البيان أن الحلقة النقاشية تناولت العديد من الموضوعات الاستراتيجية المرتبطة بواقع وتحديات بيئة العمليات المستقبلية مع التركيز على أهمية الإعداد المبكر لمواجهة التهديدات المعاصرة والمتوقعة وما تتطلبه من تكامل بين مختلف الصنوف العسكرية.

وأشار إلى أن الدكتور واتلينغ سلط الضوء على أبرز الدروس المستفادة من البيئات العملياتية الراهنة في مناطق مختلفة من العالم وكيفية توظيفها في تطوير العقائد العسكرية الحديثة إضافة إلى استعراض التوجهات العالمية في مجالات التكنولوجيا الدفاعية والذكاء الاصطناعي والحروب غير التقليدية وانعكاساتها المباشرة على مسرح العمليات.

وحضر الحلقة النقاشية رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن خالد الشريعان ووكيل وزارة الدفاع الشيخ الدكتور عبدالله مشعل الصباح وأعضاء مجلس الدفاع العسكري وعدد من كبار الضباط القادة بالجيش.