وزير الخارجية: نتابع باهتمام بالغ مصير المواطنين الكويتيين المحتجزين في أسطول الصمود العالمي

وزير الخارجية عبدالله اليحيا

أكد وزير الخارجية عبدالله اليحيا اليوم الخميس أن الوزارة تتابع عن كثب وباهتمام بالغ التطورات المتعلقة باحتجاز عدد من المواطنين الكويتيين المشاركين في أسطول الصمود العالمي.

وقال الوزير اليحيا لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن وزارة الخارجية تبذل جميع الجهود الممكنة لضمان سلامة المواطنين والعمل على تأمين الإفراج عنهم في أقرب وقت.

وشدد على أن الحفاظ على سلامة المواطنين الكويتيين أولوية أساسية مؤكدا أن وزارة الخارجية لن تدخر أي جهد في هذا الإطار.

وكان أسطول الصمود العالمي قد انطلق في منتصف العام الحالي من إسبانيا بهدف كسر حصار الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة ويضم الأسطول أكثر من 50 سفينة وعلى متنها مئات المشاركين من أكثر من 44 دولة.