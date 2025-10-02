ماليزيا تدعو إلى الإفراج الفوري عن النشطاء بعد اعتراض أسطول الصمود العالمي

رئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم

دعا رئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم بشدة اليوم الخميس إلى الإفراج الفوري عن جميع النشطاء والمتطوعين الماليزيين والدوليين الذين جرى احتجازهم بعد اعتراض قوات الاحتلال الإسرائيلي (أسطول الصمود العالمي) المتجه إلى قطاع غزة.

وقال إبراهيم في بيان إن الأسطول يحمل مدنيين عزل ومساعدات إنسانية ضرورية إلى الشعب الفلسطيني المحاصر إلا أنه قوبل بالترهيب والإكراه من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح أن “الأسطول لم يكن مجرد سفن إغاثة بل رمز للوحدة والتضامن والرحمة الإنسانية وحمل شعاع أمل للتخفيف من معاناة الفلسطينيين الذين أجبرتهم الإجراءات الظالمة واللاإنسانية على العيش في فقر وحصار مستمرين”.

وأضاف أن ماليزيا ستستخدم كل الوسائل المشروعة والقانونية المتاحة للمطالبة بمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي خاصة عندما يكون رعاياها طرفا في الأمر مشددا على أن بلاده ستبقى ثابتة إلى جانب الشعب الفلسطيني ما دامت حقوقه وتطلعاته الأساسية تنكر ولن تتراجع عن المطالبة بإنهاء الظلم والاستيلاء الذي امتد لأجيال.