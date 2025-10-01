الرئيس التركي: ندعم وحدة سوريا بقوة ولن نسمح بتقسيمها

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأربعاء إن تركيا تدعم بقوة وحدة أراضي سوريا وأنها لن تسمح بأي مخطط لتقسيم جارتها الجنوبية إذا أخفقت القنوات الدبلوماسية في ضمان وحدتها.

وأضاف أردوغان خلال افتتاح الدورة التشريعية للبرلمان التركي في أنقرة أن ” تركيا فعلت جميع القنوات الدبلوماسية من أجل ضمان وحدة الأراضي السورية ومنع قيام أي كيان إرهابي على الحدود التركية” في إشارة للجماعات الكردية المسلحة في شمال وشرق سوريا.

وتابع “إذا لم تلق المبادرات الدبلوماسية استجابة فإن موقف تركيا وسياستها واضحان وهو عدم السماح بتكرار ما حدث في سوريا مجددا”.

وشدد على أن “هذا الموقف المبدئي لتركيا ليس ضد الشعب السوري بمن فيهم الأكراد بل على العكس هو لصالحهم ولصالح إنقاذ المنطقة من آفة الإرهاب”.

من جانب آخر شدد أردوغان على ان تركيا ستواصل العمل حتى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة والمتكاملة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية داعيا المجتمع الدولي إلى العمل على إنهاء الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في غزة على الفور.

وتابع “لم نتخل أبدا عن أبناء غزة الشجعان الذين قاوموا ببسالة قوات الاحتلال التي هاجمت أرضهم بأحدث أسلحة العالم”.