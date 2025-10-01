الإعلام: بدء الخطوات الأولية لتنفيذ مشروع الإنتاج عن بعد استعدادا للموسم الرياضي المقبل

وكيل وزارة الإعلام الدكتور ناصر محيسن

أعلن وكيل وزارة الإعلام الدكتور ناصر محيسن أن الوزارة وبتوجيهات من وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري بدأت بالخطوات الأولية لمشروع الإنتاج عن بعد استعدادا لتطبيقه جزئيا مع انطلاقة الموسم الرياضي المقبل.

وأوضح الدكتور محيسن في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأربعاء أن المشروع يمثل نقلة نوعية في تجربة النقل التلفزيوني للبطولات المحلية والقارية والعالمية التي تستضيفها البلاد إذ يعتمد على أحدث المعايير والتجارب العالمية المعمول بها في كبرى الدوريات الدولية.

وبين أن المشروع يسهم في رفع جودة النقل التلفزيوني وتقليل التكاليف التشغيلية وتوفير سرعة ومرونة أكبر في الإنتاج إضافة إلى المحافظة على الأجهزة من التلف وتعزيز التطور البشري والتقني في مجال الإعلام عبر إنشاء مركز بث مستدام ومتطور يخدم جميع الاستحقاقات الرياضية المقبلة.

وأضاف أن خطة العمل تشمل تنفيذ زيارات ميدانية إلى الاستديوهات والملاعب في العاصمة البريطانية (لندن) منتصف أكتوبر الجاري لتوثيق المرحلة إلى جانب دعوة شركة (IMG) العالمية إلى دولة الكويت لإعداد الدراسة الكاملة حول المشروع. وبين أن دور الشركة سيكون تقديم الدراسة الفنية وتنفيذ المشروع بالشراكة مع الوزارة بما يعزز نجاحه ويواكب توجهات الدولة في تطوير البنية التحتية وصناعة المحتوى الإعلامي.

وأكد الدكتور محيسن أن هذه الخطوة تأتي ترجمة مباشرة لاستراتيجية وزارة الإعلام في بناء إعلام حديث ومتكامل قادر على إبراز مكانة الكويت وإظهار صورتها الحضارية أمام العالم في مختلف الفعاليات الرياضية والثقافية.