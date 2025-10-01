وزير الدفاع يقوم بزيارة المجمع الطبي العسكري الشمالي

وزير الدفاع يزور مديرية طبابة المنطقة الشمالية "المجمع الطبي العسكري الشمالي"

قام وزير الدفاع الشيخ عبدالله علي عبدالله السالم الصباح اليوم الأربعاء بزيارة إلى مديرية طبابة المنطقة الشمالية (المجمع الطبي العسكري الشمالي) حيث اطلع على سير العمل وآلية تقديم الخدمات الطبية والوقائية وما تضمه المديرية من تجهيزات وإمكانات طبية متطورة.

وأكد الشيخ عبدالله الصباح في بيان صحفي صادر عن الوزارة الحرص على دعم وتطوير القطاع الطبي العسكري بما يواكب أحدث المعايير الطبية مشيدا في الوقت ذاته بالجهود الكبيرة التي يبذلها العاملون في المديرية وما يقومون به من عمل إنساني ورسالة سامية في خدمة الوطن ومنتسبي الجيش وذويهم.

وذكر البيان أن الوزير استمع خلال الزيارة لإيجاز شامل حول مهام المديرية وواجباتها ودورها في رفع كفاءة الخدمات الصحية وتعزيز برامج الرعاية والعلاج والوقاية بما يسهم في الحفاظ على صحة وسلامة منتسبي الجيش وذويهم.

وأضاف أن الوزير قام بجولة شملت عددا من مرافق المديرية مثل شعبة طب الأسنان والسجلات الطبية بالاضافة إلى العيادات الخارجية حيث رافقه خلال الزيارة وكيل وزارة الدفاع الشيخ الدكتور عبدالله مشعل الصباح.