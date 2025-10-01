سمو ولي العهد يتلقى اتصالا من رئيس الوزراء البريطاني لاستعراض العلاقات المتميزة والوطيدة بين البلدين والارتقاء بها

سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح

تلقى سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله اتصالا هاتفيا ظهر اليوم من معالي كير ستارمر رئيس وزراء المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية الصديقة جرى خلاله استعراض العلاقات الثنائية الوطيدة والمتميزة بين دولة الكويت والمملكة المتحدة والتطلع المشترك إلى تعزيزها والارتقاء بها متمنيا لسموه حفظه الله وافر الصحة وتمام العافية ولدولة الكويت المزيد من التقدم والنمو والرخاء في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه.

هذا وقد أعرب سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله عن خالص شكره وتقديره على هذا التواصل الذي يجسد عمق العلاقات المتينة والراسخة بين البلدين والشعبين الصديقين مؤكدا سموه حفظه الله على التطلع الدائم والمشترك إلى تعزيز أواصر هذه العلاقات التاريخية والارتقاء بأطر التعاون بينهما في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة إلى آفاق أرحب متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية وللمملكة المتحدة وشعبها الصديق كل الازدهار والرقي وللعلاقات الراسخة بين البلدين الصديقين المزيد من التطور والنماء.