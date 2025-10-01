“الهلال الأحمر” تنظم ورشة تدريبية عن “إعادة الروابط العائلية” بالتعاون مع الصليب الأحمر الدولي

الجهات الرسمية المشاركة بالورشة من بينها ممثلي وزارات الشؤون والداخلية والخارجية الكويتية

نظمت جمعية الهلال الأحمر الكويتي ورشة تدريبية بعنوان (تعزيز الشراكات مع الجهات الخارجية بشأن خدمات إعادة الروابط العائلية) بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومشاركة عدد من الجهات الحكومية بينها وزارات (الشؤون) والداخلية والخارجية.

وقال المدير العام للجمعية فواز المزروعي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأربعاء إن تنظيم الورشة يأتي في إطار مساعي الجمعية لتطوير البرامج الإنسانية وتحديث آليات الاستجابة العاجلة لاحتياجات الروابط العائلية وفق أعلى المعايير الدولية.

وأضاف المرزوقي أن الورشة تهدف إلى إعداد جاهزية الكوادر العاملة والمتطوعة في مجال إعادة الروابط العائلية إذ تولي الجمعية اهتماما خاصة بهذا المجال وعملت على تسخير إمكانياتها لإعادة شمل الأسر التي تتعرض لمثل تلك الحالات.

وأوضح أن مثل هذه المبادرات “أثبتت فعالياتها خلال جائحة كورونا إذ تم استحداث خط ساخن للتعامل مع الحالات من داخل الكويت وخارجها علاوة على تنظيم دورات وورش عمل متخصصة لتأهيل الكوادر والمتطوعين”.

ولفت إلى أن مشاركة العديد من الجهات في هذه الورشة من شأنه أن يسهم في تعزيز الجهود المشتركة بين تلك الجهات لضمان استدامة برامج إعادة الروابط العائلية.

من جانبها أكدت المنسقة الإقليمية لقسم الحماية في اللجنة الدولية للصليب الأحمر أنسكي فاندورمال لـ(كونا) التزام اللجنة “بدعم الجمعيات الوطنية حول العالم في جهودها لاستعادة الروابط العائلية مشيرة إلى أهمية مثل هذه الأعمال الإنسانية لبث الأمل في نفوس ذوي الأشخاص المفقودين”.

وأشادت فاندورمال بالتعاون بين الهلال الأحمر الكويتي واللجنة الدولية بشأن إعادة الاتصال بحالات لعائلات مشتتة وبدور الجمعية في إعادة الأمل والحفاظ على روابط الأسر لمواجهة أصعب الظروف.