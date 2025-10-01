×
وزيرة الأشغال: متابعة ميدانية لأعمال صيانة الطرق في منطقتي عبدالله المبارك والري

أكدت وزيرة الأشغال العامة الدكتورة نورة المشعان أن الوزارة تواصل تنفيذ خططها الميدانية للصيانة الجذرية لشبكة الطرق مشيرة إلى أن الأعمال تشمل فرش الأسفلت من نوع (Type 3) بعدد من المناطق.

وقالت المشعان في تصريح صحفي اليوم الأربعاء إن الأعمال الجارية في منطقة عبدالله المبارك تأتي ضمن العقود الجديدة لتحسين كفاءة الطرق لافتة إلى الانتهاء من صيانة وفرش الأسفلت في قطعتي (8) و(9) وعدة شوارع أخرى إلى جانب استمرار أعمال توسعة الطرق الرئيسية في منطقة الري.

من جانبه أوضح مشرف مشروع محافظة الفروانية – النطاق الثاني المهندس بدر الحريص في تصريح مماثل أن وجود الفرق الميدانية في الموقع جاء بناء على تعليمات وزير الأشغال العامة لمتابعة سير الأعمال وضمان إنجازها وفق أعلى معايير الجودة والالتزام بالجدول الزمني.

