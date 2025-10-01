مدير عام خفر السواحل يبحث مع مستشار الدفاع الأول البريطاني لشؤون الشرق الأوسط موضوعات مشتركة

مدير عام خفر السواحل يستقبل مستشار الدفاع الأول البريطاني لشؤون الشرق الأوسط

بحث المدير العام للإدارة العامة لخفر السواحل العميد ركن بحري مبارك علي الصباح مع مستشار الدفاع الأول البريطاني لشؤون الشرق الأوسط الفريق بحري إدوارد الجرين عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك لاسيما المتعلقة بالجوانب الأمنية وسبل تطويرها وتعزيزها.

وقالت وزارة الداخلية في بيان صحفي إن العميد ركن بحري مبارك الصباح استقبل الفريق بحري الجرين والوفد المرافق له بمناسبة زيارته للبلاد وذلك في قاعدة صباح الأحمد لخفر السواحل بحضور عدد من قيادات الإدارة العامة لخفر السواحل.

وأكد العميد مبارك الصباح خلال اللقاء عمق العلاقات التاريخية التي تجمع دولة الكويت والمملكة المتحدة وما يشهده التعاون العسكري والأمني بين البلدين من تطور مستمر.

وخلال الزيارة اطلع المستشار البريطاني على آخر التطورات في الإدارة العامة لخفر السواحل الكويتية ومنها منظومة المراقبة الساحلية الجديدة وانضمام المسيرات البحرية لأسطول الإدارة.

وتأتي هذه الزيارة في إطار الحرص المشترك على تعزيز التعاون الأمني والبحري بين البلدين الصديقين وبما يخدم المصالح الاستراتيجية ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.