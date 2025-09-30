جوائز قيمة وأنشطة وفعاليات متنوعة يقدمها شركاء NBK Run للعام 2025

منال المطر مع ممثلي الشركاء الإستراتيجيين للسباق

نظم بنك الكويت الوطني المؤتمر الصحفي لـ(NBK RUN) في مقره الرئيسي تم من خلاله الإعلان عن الجوائز التي سيقدمها الشركاء الإستراتيجيون للفائزين والمشاركين والجماهير الحاضرة لـ (NBK Run) لعام 2025، والذي سيقام في 13 ديسمبر المقبل على شارع الخليج العربي، وذلك بحضور مسؤولين في البنك والشركة المنظمة للسباق، إضافة إلى ممثلي الشركاء الإستراتيجيين لهذا الحدث الرياضي الأضخم.

وتضم قائمة الشركاء الإستراتيجيين لبنك الكويت الوطني في هذا السباق، كلاً من: (مجموعة البابطين، شركة أوريدو، شركة علي عبدالوهاب المطوع، شركة إيكويت للبتروكيماويات، مجموعة شركات شايه، شركة المشروعات السياحية، الشركة المتحدة للمرطبات، ومركز سبارك الرياضي).

وفي هذه المناسبة، قالت نائب رئيس تنفيذي ورئيس مجموعة الاتصال المؤسسي في بنك الكويت الوطني، منال المطر: “يعتبر NBK Run، أحد أهم الأنشطة الاجتماعية والرياضية التي يحرص الوطني على تنظيمها سنوياً، والحدث الرياضي الأضخم من نوعه على مستوى الكويت نظراً للمشاركة الشعبية الضخمة والزخم الجماهيري والإعلامي المتزايد الذي يحظى به عاماً بعد عام”.

وأكدت أن السباق لم يعد مجرد فعالية رياضية فحسب؛ بل أصبح رمزاً للتلاحم المجتمعي، ورسالة للجميع تدعوهم إلى تبني نمط حياة صحي ونشط، وذلك في ظل إيمان بنك الكويت الوطني الراسخ بأن الرياضة لا تقوّي الجسد فقط، لكنها وسيلة لنشر القيم الإيجابية مثل التعاون، والإصرار، والمثابرة، مضيفة: “من هنا جاء اهتمامنا بتنظيم هذا السباق، باعتباره منصة نعزز من خلالها هذه القيم، كما أنه يتيح للمشاركين فرصة الاستمتاع بتجربة مليئة بالحماس والمرح”.

مسافة جديدة

وتابعت المطر حديثها قائلة: “ستتيح نسخة هذا العام من NBK Run لمختلف الفئات العمرية من الجنسين المشاركة في تحديات مختلفة ضمن 3 فئات، حيث تم هذا العام إضافة مسافة الـ 21 كم إلى جانب فئتي 5 كم و10 كم بما يتناسب مع قدراتهم البدنية، الأمر الذي يعزز روح التحدي والمنافسة بين المشاركين في السباق”، مبينة أنه لإضفاء المزيد من أجواء المنافسة والحماس، سيتم تقديم جوائز قيمة للفائزين والمشاركين في السباق، ما يضمن تجربة ممتعة للجميع.

وتوجهت المطر بالشكر الجزيل إلى الشركاء الإستراتيجيين الذي قرروا الانضمام إلى نسخة هذا العام من سباق بنك الكويت الوطني للجري تأكيداً منهم على أهمية هذا السباق الناجح والعريق، وحرصاً على أداء دورهم في دعم المجتمع، كما عبرت عن شكرها لكل المساهمين في تنظيم هذا السباق، من فرق العمل والجهات الراعية، وبشكل خاص المؤسسات الحكومية التي تدعم البنك في نشر الوعي بأهمية الرياضة ودورها في تعزيز الصحة العامة.

ودعت المطر الجميع، من هواة الرياضة والمحترفين، للمشاركة في هذا السباق الذي يجمع بين المنافسة الرياضية والأجواء الاحتفالية، قائلة: “أدعو الجميع للتسجيل والمشاركة في سباق NBK Run، لنصنع معًا يومًا مليئًا بالتحدي والإيجابية. وبإذن الله، سيكون هذا الحدث ناجحًا بفضل مشاركتكم ودعمكم المستمر”.

بصمة واضحة

من جانبه، عبر الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة سافيكس لإدارة الفعاليات الرياضية، أحمد الماجد، عن فخر “سافيكس” باستمرار الشراكة مع بنك الكويت الوطني للسنة الثامنة على التوالي في تنظيم هذا الحدث الرياضي الاجتماعي الكبير، والذي يثبت عاماً بعد آخر تميزه، ونجاحه في استقطاب أعداد كبيرة من المشاركين من كافة شرائح المجتمع.

وقال الماجد: “يعد NBK Run أقدم حدث رياضي في الكويت، وكانت له بصمة واضحة حيث شكل شعلة أضاءت الطريق للكثير من الجهات لتنظيم فعاليات رياضية مماثلة، كما كان مصدر إلهام لنا”.

وأفاد بأن “سافيكس” تسعى منذ انطلاقتها في عام 2007 إلى نشر الوعي الرياضي والصحي، في ظل إيمانها بأن الرياضة جزء من أي مجتمع يريد التطور، وأنها باتت مؤثرة ثقافياً واقتصادياً، بل وأكثر من ذلك بكثير.

واختتم الماجد حديثه قائلاً: “نتطلع في (سافيكس) إلى توفير كافة الإمكانيات كي يحظى المشاركون والجماهير الحاضرة للسباق بقضاء يوم رياضي اجتماعي ممتع، كما نسعى دائماً إلى تنظيم فعاليات متميزة تسهم برفع مستوى الأحداث الرياضية في الكويت والمنطقة”.

الشركاء الإستراتيجيون

من جهته، قال مدير التسويق في “نيسان البابطين”، السيد/ مهند يوسف: “يسعدنا استمرار شراكتنا الإستراتيجية مع بنك الكويت الوطني في NBK RUN لأكثر من 15 عاماً على التوالي، في ظل إيماننا بأن هذا السباق أكثر من مجرد فعالية رياضية، وتوافق هذا الحدث مع ما نهدف إليه من تعزيز للياقة البدنية والصحية، ونشر الروح الإيجابية، خاصة لدى فئة الشباب”.

وأفاد بأن “البابطين” ستقدم الكثير من المفاجآت خلال NBK Run لهذا العام، تتضمن عرضاً لسيارات نيسان وأنشطة تفاعلية للجمهور قبل السباق، إضافة إلى تقديم الدعم للمشاركين أثناء السباق بما في ذلك وضع لوحات إرشادية، كما ستنظم فعاليات وأنشطة خلال تواجدها في القرية المخصصة للسباق تتضمن تقديم جوائز للمشاركين والحضور.

وأكد يوسف أن مجموعة البابطين تهدف من خلال شراكتها الإٍستراتيجية لـ NBK Run هذا العام إلى أن تكون أقرب إلى المشاركين والحضور عبر تقديم جوائز قيمة وتوفير كل سبل الدعم للمتسابقين ليعيش الجميع تجربة فريدة وممتعة، موضحاً أن مواصلة المجموعة شراكتها لهذا السباق تأتي التزاماً بمسؤوليتها الاجتماعية ولتعزيز ونشر الوعي بالصحة واللياقة الجسدية والنفسية في المجتمع.

أما مدير إدارة الخدمات الرقمية والأعمال الجديدة في Ooredoo الكويت، السيدة/ سندس الشطي، فقالت: “فخورون بشراكتنا الإستراتيجية مع بنك الكويت الوطني خلال الأعوام الماضية، لا سيما أن NBK Run يعد الأفضل على مستوى الكويت، ويشكل فعالية كبيرة تتميز بالشمولية وتحظى بمشاركة كبيرة تضم كل أطياف المجتمع”.

وأفادت الشطي بأن Ooredoo ستقدم جوائز خلال NBK Run لهذا العام العديد من الجوائز المتميزة تتضمن أجهزة آيفون وساعات آبل واشتراكات إنترنت وفي باقات شامل، إضافة إلى خصومات حصرية لكل المشاركين في السباق.

وأوضحت أن شراكة Ooredoo لـ NBK Run والتي تمتد لأكثر من 4 سنوات تأتي ضمن مسؤوليتها الاجتماعية، مشيرة إلى أن الشركة تحرص على المشاركة ورعاية الفعاليات المهمة التي ينظمها “الوطني”.

من ناحيتها، قالت مدير برنامج التنوع والإنصاف والشمولية في شركة إيكويت للبتروكيمياويات، السيدة/ لولوة المنيفي: “فخورون في شركة إيكويت بقيادة وتنظيم ورعاية فئة ذوي الإعاقة من المشاركين في NBK Run للعام 2025″، مشيرة إلى أن تجربة الشركة خلال نسخة العام الماضي شجعتها على مواصلة شراكتها الإستراتيجية لهذا السباق، حيث كان له أثر كبير في نفوس ذوي الإعاقة وأهاليهم”.

وأضافت المنيفي: “هذا العام، نكمل رحلة التغيير على مستوى الكويت عبر NBK Run، وذلك لتعزيز من خلال تعزيز مبدأ الشمولية، وفتح الأبواب للجميع لتقديم أفضل ما لديه وتحقيق النجاح الذي ينشده”.

وأوضحت أن “إيكويت” ستقدم جوائز نقدية للفائزين بالمراكز الخمسة الأولى في 4 فئات من ذوي الإعاقة، هم: “الكراسي المتحركة، المكفوفين – جزئي، المكفوفين – كلي، وذوي الأطراف الصناعية”، وذلك لكل من الرجال والنساء، كما ستجهز المشاركين من ذوي الإعاقة قبل السباق عبر تنظيم 4 دورات تدريبية لهم.

ودعت المنيفي ذوي الإعاقة للمشاركة في السباق، كما وجهت الدعوة للجميع للحضور ودعم وتشجيع المتسابقين من هذه الفئة المهمة في المجتمع.

من جهتها، قالت مدير أول – التسويق المؤسسي في شركة علي عبدالوهاب المطوع، السيدة/ سارة الفودري: “سعداء في شركة علي عبدالوهاب المطوع باستمرار شراكتنا الإستراتيجية لـNBK Run، الذي يعد من أضخم الفعاليات الرياضية في الكويت، وذلك من منطلق مسؤوليتنا الاجتماعية، ولتعزيز نمط حياة صحي في المجتمع”.

وذكرت الفودري أن مشاركة شركة علي عبدالوهاب المطوع في سباق هذا العام ستكون من خلال علاماتها التجارية: “إنترسبورت” و”جو آند ذا جوس” و”صيدليات المطوع”، وذلك من خلال تقديم جوائز للمشاركين إضافة إلى خصومات حصرية على العديد من المنتجات، مشيرة إلى إطلاق “جو آند ذا جوس” لمشروب طاقة مستوحى لونه من شعار بنك الكويت الوطني خلال شهر السباق.

من ناحيته، قال الرئيس التنفيذي – مركز سبارك الرياضي، السيد/ عبدالمحسن البابطين: “شراكتنا الإستراتيجية لسباق NBK Run هذا العام تأتي كونه بات يشكل علامة فارقة في الخدمة المجتمعية ويُحدث نقلة في مجال الصحة على مستوى الكويت، كما أن هذه الفعالية تتوافق مع رؤية “سبارك” في نشر الرياضة والصحة في المجتمع، وأن نكون سباقين في هذا المجال”.

وأوضح البابطين أن الشراكة بين “سبارك” وبنك الكويت الوطني لم تبدأ اليوم، مشيراً إلى أن المشاركة في هذا الحدث الرياضي الكبير تعزز هذه الشراكة.

وأشار إلى أن “سبارك” سيقدم الكثير من الجوائز، سواءً للفائزين أو المشاركين في NBK Run، تتضمن اشتراكات وخدمات أخرى في جميع فروع المركز للرجال والنساء، إضافة إلى خدمات إحماء قبل السباق، وتوفير نموذج مصغر من مختبر سبارك في القرية المخصصة للسباق يخدم كل المتسابقين ويمكّنهم من إجراء بعض الاختبارات التي تخص الجري.

وختم البابطين حديثه قائلاً: “نسعى لأن تكون مشاركتنا عملية وملموسة لا رمزية عبر تقديم الجوائز فقط، ونأمل أن نقدم إضافة إيجابية في هذا الحدث المميز”.

أما مدير العلاقات العامة في “شيبس”، السيد/ عبدالوهاب القناعي، فأكد سعادته بالمشاركة في رعاية هذا الحدث الرياضي الكبير واستمرار الشراكة الإستراتيجية لـNBK Run للسنة الثانية على التوالي، بعد النجاح الكبير الذي شهدته النسخة الماضية من السباق.

وقال القناعي: “دائماً ما نحرص في شركة شيبس على دمج التكنولوجيا والإلكترونيات مع الرياضة، لا سيما أن مجال الإلكترونيات يرتبط ارتباطاً وثيقاً بجميع الرياضات””، موضحاً أن الشركة ستقدم جائزتين عبارة عن صندوق “Apple Family ” يحتوي على معظم منتجات شركة آبل، كما ستنظم فعاليات وأنشطة لجميع المشاركين والحضور من خلال “بوث” في قرية NBK Run وكذلك على مسار السباق.

وقال مدير إدارة التسويق بالتكليف في شركة المشروعات السياحية، السيد/ عبدالله الرفيع: “فخورون بشراكتنا الإستراتيجية مع بنك الكويت الوطني في هذا الحدث الرياضي الذي يعد الأضخم في الكويت، وباستضافة السباق في الواجهة البحرية، التي تعد أهم مكان سياحي في الكويت، وبجانب أهم معلم وهو أبراج الكويت”.

وأفاد الرفيع بأن NBK Run جاء داعماً ومكملاً لما يصبو إليه مشروع الواجهة البحرية من تمكين للرياضة، موضحاً أن شركة المشروعات السياحية ستقدم خلال السباق 16 ألف تذكرة دخول لمشروع ونتر وندرلاند لجميع المشاركين في NBK Run لهذا العام، إضافة إلى فرصة لقضاء فترة نهاية الأسبوع في شاليهات منتزهات الخيران.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للمرطبات، السيد/ راشد المنيع: “حرصنا هذا العام على أن نكون شريكاً إستراتيجياً لـ NBK Run، نظراً لما حظي به هذا الحدث الرياضي الكبير خلال السنوات الماضية من تفاعل وإقبال كبير من جميع فئات المجتمع، وما يهدف إليه من تعزيز نمط حياة صحي”.

وأوضح المنيع أن من العوامل التي شجعت “المتحدة للمرطبات” على المشاركة في رعاية NBK Run أنها تقدم منتجات مناسبة للرياضيين ممن يشاركون في هذا السباق، مضيفاً: “سنقدم جوائز للمشاركين في NBK Run وننظم مجموعة من الفعاليات والأنشطة على هامش السباق، نأمل أن تنال إعجاب الجمهور”.

وسينطلق سباق NBK Run للعام 2025 في تمام الساعة 08:30 صباحاً يوم 13 ديسمبر المقبل على 3 مسافات، على أن يكون خط البداية والنهاية عند أبراج الكويت. وإضافة إلى مسافة 10 كم، ومسافة 5 كم، تم استحداث مسافة 21 كم، حيث سيتم مكافأة الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى للرجال والنساء من كل فئة بجوائز نقدية على النحو التالي: