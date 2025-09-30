وزير الخارجية يؤكد متانة العلاقات التاريخية الراسخة بين دولة الكويت والمملكة المتحدة

وزير الخارجية عبدالله اليحيا

أكد وزير الخارجية عبدالله اليحيا أن العلاقات التاريخية الراسخة الممتدة لأكثر من 126 عاما بين دولة الكويت والمملكة المتحدة الصديقة تحظى باهتمام متواصل للتطور والنماء في شتى المجالات بما يحقق المصالح والتطلعات المشتركة للبلدين الصديقين.

وقال الوزير اليحيا لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الثلاثاء عقب زيارة سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله إلى المملكة المتحدة إن هذه العلاقات الوثيقة تظل نموذجا للصداقة المتينة والتعاون البناء في مختلف المجالات.

وأضاف أن الزيارة جاءت تجسيدا لأواصر الشراكة والصداقة التي تجمع البلدين حيث التقى سمو ولي العهد بصاحب السمو الملكي الأمير وليام ولي عهد المملكة المتحدة أمير ويلز في قصر وندسور ناقلا تحيات حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه إلى جلالة الملك تشارلز الثالث والأمير وليام وتمنياته للمملكة المتحدة وشعبها الصديق دوام التقدم والازدهار.

وذكر أن سمو ولي العهد التقى خلال الزيارة عددا من الطلبة الكويتيين الدارسين في الجامعات البريطانية معربا عن فخره واعتزازه بإنجازاتهم وتفوقهم الأكاديمي مؤكدا على الدور المأمول منهم في الإسهام بمسيرة التنمية والبناء في وطنهم العزيز.

وقال الوزير اليحيا إن سمو ولي العهد اختتم الزيارة بزيارة مكتب الاستثمار الكويتي في لندن حيث اطلع على أنشطة المكتب ومشاريعه الاستراتيجية والدور الحيوي الذي يقوم به في إدارة وتنمية الاستثمارات الكويتية منذ تأسيسه عام 1953 كأحد أعرق صناديق الثروة السيادية في العالم.

وبين أن سمو ولي العهد أشاد بالدور الذي يضطلع به المكتب في تعزيز المكانة الاقتصادية للكويت وتنويع مصادر الدخل الوطني بما يضمن مستقبلا واعدا للأجيال القادمة.