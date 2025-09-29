رئيس الأركان العامة للجيش يستقبل مستشار الدفاع الأول البريطاني لشؤون الشرق الأوسط

استقبل رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي الفريق الركن خالد الشريعان بمكتبه اليوم الاثنين مستشار الدفاع الأول البريطاني لشؤون الشرق الأوسط الفريق بحري إدوارد ألغرين والوفد المرافق له وذلك بمناسبة زيارته إلى البلاد.

وأكد الفريق الشريعان في بيان صحفي صادر عن رئاسة الأركان العامة للجيش عمق العلاقات التاريخية التي تجمع دولة الكويت والمملكة المتحدة وما يشهده التعاون العسكري بين البلدين من تطور مستمر.

وأضاف البيان أن اللقاء تناول بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك لاسيما المتعلقة بالجوانب العسكرية وسبل تطويرها وتعزيزها. وحضر اللقاء نائب رئيس الأركان العامة للجيش اللواء الركن طيار صباح جابر الأحمد الصباح وعدد من كبار الضباط القادة بالجيش.